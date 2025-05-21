Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.16 комментариев
Песков заявил о закрытом характере работы над меморандумом с Украиной
Работа по подготовке меморандума о будущем мирном договоре с Украиной ведется в закрытом формате по объективным причинам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, большая часть работы над меморандумом о будущем мирном договоре с Украиной не может быть открыта для широкой публики, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что процесс проходит в дискретном режиме.
Ранее Дмитрий Песков подтвердил подготовку обмена пленными с Украиной.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.