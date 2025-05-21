Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.4 комментария
Избранный президент Румынии отверг отправку войск на Украину
Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что считает невозможным участие румынских военных в миротворческой миссии на Украине из-за напряженности с Россией.
Отправка румынских военных на Украину в составе миротворческих сил неуместна, передает РИА «Новости». Об этом заявил избранный президент Румынии Никушор Дан в интервью изданию Politico.
«Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине, – нет. Я думаю, это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая и так уже существует между Румынией и Россией», – отметил политик.
В то же время Дан подчеркнул, что поддерживает европейские инициативы по обеспечению безопасности на континенте, а также намерен сохранить партнерские отношения с США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Мерц заявил, что Европа не будет отправлять военных на Украину. Бельгия захотела направить свои войска на Украину сразу после заключения перемирия. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал размещения иностранных военных на украинской территории.