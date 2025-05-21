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    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

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    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

    3 комментария
    21 мая 2025, 09:15 • Новости дня

    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение памятников времен Второй мировой войны украинскими формированиями свидетельствует об их неонацистской идеологии и «крайнем идиотизме», заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин осудил действия украинских боевиков, разрушающих памятники времен Второй мировой войны, передает ТАСС.

    На встрече с волонтерами в Курской области он подчеркнул, что подобное поведение является проявлением неонацистской идеологии.

    «Эти люди с идеологией нацизма. И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», – отметил Путин.

    По его словам, уничтожение памятников наглядно демонстрирует, с кем воюет Россия в ходе спецоперации.

    Один из волонтеров на встрече с Путиным рассказал, что боевики ВСУ атакуют памятники беспилотниками, особенно, когда там появляются волонтеры.

    «Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», – отметил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые посетил Курск после освобождения региона от ВСУ.

    Глава государства во время визита в Курскую область встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

    20 мая 2025, 13:45 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В мае в Москве были пресечены попытки совершения терактов в районе Кремля и Красной площади накануне празднования Дня Победы, о чем президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Президент Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о нейтрализации террористических угроз в центре столицы накануне Дня Победы.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что тогда же Россия объявила трехдневное перемирие, после чего в ночь на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow, большая часть которых была направлена на Москву, передает ТАСС.

    «Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», – подчеркнул Ушаков.

    По его словам, киевские власти также пытались запугать зарубежных участников торжеств и не допустить их приезда в Москву. Путин указал Трампу, что инициаторами этих угроз и запугиваний выступали те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские идеи.

    Во время беседы лидеры уделили внимание военному сотрудничеству СССР и США во Второй мировой войне. Трамп выразил сожаление из-за нынешнего состояния отношений между двумя странами и подчеркнул важность союзничества в прошлом. Он также отметил, что американское общество часто не верит в огромную цену, которую Россия заплатила за Победу.

    В ходе разговора лидеры также обсудили личность американского генерала Дугласа Макартура, отметив его прозорливые оценки, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в России должны переживать из-за проведения парада Победы. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.

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    20 мая 2025, 21:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области, сообщает Минобороны.

    Удар по лагерю подготовки спецназа в Сумской области привел к значительным потерям среди украинских военных и инструкторов, а также уничтожил боеприпасы, передает РИА «Новости».

    В Министерстве обороны заявили, что в результате удара были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, включая 20 инструкторов.

    Кроме того, по информации ведомства, уничтожены склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники противника. Военные опубликовали видеокадры с места удара, на которых зафиксировано уничтожение личного состава и техники ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали беспорядочно отходить в сторону города Сумы. Группировка войск «Север» нанесла значительные потери противнику в Краснояружском приграничье и Сумской области, ликвидировав живую силу, бронетехнику и склады.

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    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    20 мая 2025, 11:32 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Политолог Шаповалов: Путин в разговоре с Трампом подтвердил твердость позиций России по Украине

    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтвердил, что Москва извлекла уроки из невыполнения оппонентами Минских соглашений. Теперь Россия не станет инициировать перемирие без юридической фиксации принципов движения к урегулированию украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов.

    «Диалог Путина с Трампом в очередной раз подтвердил: Россия неотступно продвигает свою дипломатическую линию. Она заключается в том, что мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после проработки всех деталей и выхода на устранение первопричин конфликта», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Путин добивается максимальных гарантий для России, акцентируя внимание на юридическом закреплении каждого шага на пути к мирному урегулированию. Москва никому не будет верить на слово. Мы помним уроки Минских соглашений и прекращение Киевом переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году», – заметил он.

    «Сторонам нужно сначала определить и утвердить принципы движения к урегулированию. В случае достижения договоренностей, можно в очередной раз попробовать инициировать перемирие. После чего, в зависимости от его выполнения, решать вопрос о подписании мирного договора», – детализировал эксперт.

    «При этом, ни о каком безусловном прекращении огня речи идти не может. Россия не даст ВСУ ни единого шанса на перевооружение и передышку», – предупредил аналитик. «В целом, диалог Путина и Трампа показал, что позиции двух стран в определенных вопросах сближаются. Но это не означает, что Москва пойдет на пересмотр своих позиций в угоду кому-либо, особенно, если это не отвечает национальным интересам России», – уточнил собеседник.

    Напомним, в понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он продлился более двух часов. По его итогам российский лидер заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

    В этом документе может быть прописан ряд позиций, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, «включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», уточнил глава государства.

    Путин отметил, что возобновление контактов России и Украины в Стамбуле дает основания полагать, «что мы в целом на правильном пути». «Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны», – цитирует его сайт Кремля. По словам президента, позиция Москвы ясна, главное – устранить первопричины кризиса.

    Трамп в свою очередь заявил, что Москвы и Киев «немедленно» начнут переговоры. «Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами», – написал он в своей соцсети Truth Social. Американский лидер уточнил, что Ватикан в лице папы римского «был бы очень заинтересован» в проведении встречи представителей России и Украины.

    Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня. По его словам, лидеры глубоко обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине, в том числе с учетом прошедших прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. «Очень много было нюансов, в том числе достаточно интересных», – добавил помощник главы государства.

    Путин и Трамп также говорили о будущем взаимодействии Москвы и Вашингтона. Глава Белого дома «эмоционально высказывался о перспективах этих отношений». Республиканец «видит Россию как одного из важнейших партнеров Америки на торгово-экономическом направлении», указал Ушаков. Президенты обсудили и новый обмен заключенными – девять на девять человек.

    После того, как глава Белого дома передал содержание беседы с Путиным европейским коллегам, представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил: ЕС собирается расширить санкционное давление на Россию.

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    21 мая 2025, 02:28 • Новости дня
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сумской области под Шосткой зафиксировали удар по тренировочной базе ВСУ, где, по словам очевидцев, могли находиться десятки военнослужащих.

    О случившемся ударе первым сообщил экс-офицер ВСУ Дмитрий Гнап, передает издание «Страна». Он уточнил, что местные паблики сегодня подтвердили баллистический удар по промышленному объекту вблизи города Шостка.

    Этот факт косвенно подтвердила и народный депутат Марьяна Безуглая, которая в соцсетях эмоционально раскритиковала командование и перепостила видео удара, задав вопрос о последствиях руководства для армии.

    О происшествии также сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, российская сторона нанесла удар «Искандером» по полигону в Сумской области во время учений ВСУ, используя дрон для корректировки цели. Он отметил, что полигон размещался всего в 45 км от российской границы, и подверг критике решение проводить учения в непосредственной близости от линии фронта.

    Блогер Сергей Наумович отметил, что полигон работал с большим скоплением новобранцев при отсутствии контроля воздушного пространства. По данным российских источников, число погибших украинских военных могло составить до 70 человек, однако официального подтверждения от украинской стороны не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области.

    Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за время спецоперации на Украине поразили более 1400 целей, среди которых были командные пункты и аэродромы.

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    21 мая 2025, 07:14 • Новости дня
    ФСБ предотвратила диверсию на Транссибе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Амурской области мужчина был задержан по подозрению в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

    Житель Приамурья был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке диверсии на участке Транссибирской железной дороги, передает РИА «Новости». По данным управления ФСБ по Амурской области, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб и планировал также принять участие в боевых действиях против российских Вооруженных сил.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ – государственная измена. Как следует из сообщения ведомства, ранее также были возбуждены дела по статьям, касающимся приготовления к диверсии и участию в деятельности организации, признанной террористической в России.

    ФСБ уточнила, что обвиняемый находится под стражей, ведется следствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подростка в Орле осудили по обвинениям в диверсии и государственной измене. ФСБ задержала сотрудника надзорного органа по подозрению в государственной измене. В Керчи ФСБ задержала местного жителя по обвинению в государственной измене.

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    20 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    ВС России поразили аэродром ВСУ и цех производства беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за последние сутки поразили украинский аэродром и цех производства дронов, сообщило Министерство обороны России во вторник.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома, цех производства БПЛА, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и наемников в 147 районах.

    Всего за сутки украинская сторона потеряла более 1290 военнослужащих в зоне спецоперации. В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряла более 155 человек, в зоне ответственности группировки «Запад» – более 240, в зоне ответственности группировки «Юг» – более 265, в зоне ответственности группировки «Центр» – до 425, в зоне ответственности группировки «Восток» – более 155.

    В зоне действия группировки «Днепр» украинская армия потеряла до 50 человек.

    Ранее сообщалось, что военный аэродром в районе Николаева подвергся удару, уничтожены склады с ракетами и ангар с реактивными беспилотниками.

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    20 мая 2025, 09:55 • Новости дня
    FT: Лидеры Европы удивились отказу Трампа от санкций против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главы стран Евросоюза с удивлением отреагировали на отказ президента США Дональда Трампа от новых антироссийских санкций после беседы с президентом России Владимиром Путиным, пишет Financial Times.

    Европейских лидеров поразила позиция Трампа, не поддержавшего идею новых санкций против России, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

    Главы европейских государств осознали, что Трамп не намерен усиливать давление на Москву и не проявляет инициативы по ужесточению ограничительных мер.

    В разговоре 19 мая, в котором участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры, стороны рассмотрели дальнейшие возможные шаги по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, одной из тем стала подготовка следующей технической встречи сторон. Несмотря на обсуждение угроз санкций, участники согласились тесно координировать процесс переговоров.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером. Вместе с тем в ЕС решили ужесточить санкции против России после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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    21 мая 2025, 08:54 • Новости дня
    Путин посетил Курскую область
    Путин посетил Курскую область
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

    Владимир Путин посетил Курскую область, сообщает ТАСС. По данным агентства, кадры визита распространила пресс-служба Кремля в среду, сама встреча прошла накануне.

    В ходе поездки глава государства побывал в гуманитарном штабе, где встретился с волонтерами. Вместе с ним на встрече присутствовали врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

    Отмечается, что это первая поездка Путина в регион после его полного освобождения от ВСУ. До этого Путин приезжал в регион в марте, вскоре после успешной операции «Поток».

    26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе операции «Поток» более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

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    20 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Лавров: Путин подтвердил Трампу неизменную позицию по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин вновь выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Москва остается на твердой позиции по поводу урегулирования кризиса, который, по его словам, был создан западными странами, передает ТАСС.

    Министр добавил, что Путин вновь подтвердил эту позицию со всей определенностью по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Путин и Дональд Трамп обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции.

    Напомним, в понедельник Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, при этом глава российского государства находился в Сочи.

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    21 мая 2025, 03:50 • Новости дня
    Оперотряд уничтожил украинские катера FPV-дронами у Крыма

    Оперотряд «Омерзительная восьмерка» уничтожил семь катеров ВСУ за шесть месяцев

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение полугода операторы FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» ликвидировали семь безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря и у берегов Крыма.

    Расчеты FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» за последние шесть месяцев уничтожили семь украинских безэкипажных катеров в Черном море и прибрежной зоне Крыма, передает ТАСС.

    Командир отряда с позывным Хруст рассказал: «Расчетами FPV-дронов «Омерзительной восьмерки» в течение последних шести месяцев уничтожено семь украинских безэкипажных катеров. Работа ведется в акватории Черного моря и прибрежной территории Крыма. Именно «Восьмеркой» разработана тактика боевой работы по безэкипажным катерам. Мы стали первыми, кто начал уничтожать БЭКи FPV-дронами».

    Военнослужащий также уточнил, что для этих целей используются дроны «Ключ», созданные совместно с Центром беспилотных компетенций, и доработанные для противодействия радиоэлектронной борьбе противника. По его словам, на боевое дежурство в Черном море встали также FPV-дроны проекта «Судный день» – ВТ-40.

    В апреле отмечалось, что операторы отряда уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с начала вторжения ВСУ на территорию региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы группы «Омерзительная восьмерка» уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с помощью FPV-дронов «Ключ».

    Российские военные предотвратили попытку украинского подразделения приблизиться к границе Курской области, применив осколочно-фугасные зажигательные боеприпасы.

    Военнослужащие России нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области.

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    20 мая 2025, 13:29 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили боевое братство СССР и США

    Ушаков: Путин и Трамп подчеркнули союзничество СССР и США во Второй мировой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и США акцентировали значимость исторического партнерства двух стран в годы Второй мировой войны, особо отметив теплоту отношений тогда.

    В ходе беседы президентов России и США особое внимание было уделено теме «боевого братства» СССР и США во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

    По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры подробно и с теплотой обсуждали тот период, когда два государства выступали союзниками против нацистской Германии и милитаристской Японии. Дональд Трамп выразил сожаление по поводу того, что в настоящее время Вашингтон и Москва находятся далеко друг от друга, несмотря на совместные усилия в прошлом.

    Путин напомнил о действиях Украины накануне Дня Победы. В ходе разговора Трамп подчеркнул, что помнит о боевом братстве двух стран и выразил сожаление, что, по его словам, сегодня по странным обстоятельствам страны оказались весьма далеки друг от друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом.

    Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Дональд Трамп отметил положительный характер общения с российским лидером и достигнутый прогресс по ряду вопросов.

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    20 мая 2025, 13:47 • Новости дня
    Путин и Трамп вспомнили предупреждение Макартура о милитаризме

    ТАСС: Путин и Трамп обсудили предупреждения Макартура о возрождении милитаризма

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время телефонного разговора президенты России и США обратились к историческим предостережениям генерала Макартура о возможных рисках милитаристской политики.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили личность американского генерала Дугласа Макартура, передает ТАСС

    Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры отметили прозорливость его оценок, особенно его предупреждение о возможном возрождении агрессивного милитаризма.

    По словам Ушакова, в беседе подчеркивалась важность исторических уроков, связанных с капитуляцией Японии и оценками генерала Макартура. Речь шла о необходимости принимать во внимание подобные предупреждения в современной международной политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о приверженности поиску справедливого решения конфликта на Украине в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом.

    Лидеры европейских стран были ошеломлены этим диалогом, поскольку Трамп не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Дональд Трамп отметил положительный характер общения с Путиным и подчеркнул прогресс по ряду вопросов.

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    20 мая 2025, 10:47 • Новости дня
    МО показало борьбу с дронами ВСУ на Красноармейском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные на Красноармейском (Покровском) направлении выстроили систему противодействия украинским беспилотникам, дроны систематически уничтожают специальным способом, сообщило Минобороны России.

    Военнослужащие группировки «Центр» организовали постоянное наблюдение за небом, при обнаружении украинских БПЛА, включая FPV-дроны, бойцы открывают огонь, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

    Огонь ведется из автоматов и специальных гладкоствольных ружей. Частая смена позиций и использование различного транспорта существенно усложняют уничтожение подобных групп для ВСУ, подчеркнули в министерстве.

    «Приходится своей жизнью рисковать, чтобы спасти другую. И танк, и миномет по нам работает – за каждого сбитого «комика» по два-три прилета кассеты или миномета», – пояснил замкомандира взвода Дмитрий Ивлев.

    Ранее в НАТО заявили, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) превосходят таковые у Североатлантического альянса.

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    21 мая 2025, 08:48 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили передовые части ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях
    «Северяне» уничтожили передовые части ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В течение суток подразделения группировки «Север» уничтожили до 290 украинских военных и порядка 14 единиц техники, продвинувшись на Сумском направлении.

    За последние сутки на Теткинском и Глушковском направлениях российские войска нанесли комплексное огневое поражение по выявленным объектам противника, не допустив попыток прорыва, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер». ВС России уничтожали личный состав и технику ВСУ, а также создавали полосу безопасности в Сумской области.

    В окрестностях Рыжевки российская разведка обнаружила, а операторы FPV-дронов уничтожили две боевые группы ВСУ на трех квадроциклах. В районе Бессаловки артиллерия накрыла позиции украинских военных, уничтожив большую их часть. Разведгруппа ВСУ, выдвинувшаяся из Павловки, была полностью ликвидирована в результате огневого поражения.

    В районе Шостки был обнаружен полевой лагерь подготовки первой отдельной бригады специального назначения ВСУ. По словам источника, «по цели отработал расчет ОТРК «Искандер», который нанес прицельное поражение по скоплению живой силы противника». В результате удара потери составили до 70 украинских военных, среди которых 20 инструкторов, также уничтожены склад боеприпасов и до десяти единиц автомобильной техники.

    На Сумском направлении подразделения ВДВ и мотострелки продвинулись вглубь приграничных лесных массивов, ликвидировали несколько боевых групп ВСУ и закрепляются на занятых позициях. За сутки здесь уничтожено свыше 150 украинских военных, на Теткинском направлении – более 30. Потери противника в целом за сутки превысили 290 человек.

    Российские подразделения продолжили зачищать Волчанск, где штурмовые группы зачистили 11 домовладений и продвинулись более 100 метров. Также уничтожены шесть боевых групп противника вместе с автомобильной техникой. За сутки инженерные подразделения обнаружили и обезвредили 1062 взрывоопасных предмета.

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области.

    На Украине подтвердили потери после удара по этому лагерю.

    Группировка войск «Север» ранее нанесла значительные потери противнику в Краснояружском приграничье и Сумской области, ликвидировав живую силу, бронетехнику и склады.

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    20 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    Рютте назвал разговор Путина и Трампа позитивным шагом

    Генсек НАТО сообщил о восстановлении коммуникации между Россией и США

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом расценивается в НАТО как важное восстановление прямого общения между лидерами двух стран, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом был воспринят как позитивный шаг, поскольку восстановил прямую коммуникацию между сторонами, передает ТАСС.

    Рютте призвал поблагодарить США «за роль в решении этой проблемы». Он также добавил, что еще одним положительным моментом стало то, что после беседы с Путиным Трамп связался с Владимиром Зеленским.

    Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Главы стран Евросоюза высказали удивление в ответ на отказ Трампа от новых антироссийских санкций после беседы с российским лидером.

    Политолог Владимир Шаповалов выделил главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа.

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