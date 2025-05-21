Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.0 комментариев
Воздушную тревогу объявили в девяти областях Украины
Утром в нескольких регионах Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги, что подтверждают данные карты министерства цифровой трансформации страны.
Утром 21 мая в девяти областях Украины была объявлена воздушная тревога согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА «Новости».
Сигналы тревоги впервые прозвучали в Кировоградской, Одесской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях. В 8.11 по московскому времени сигнал распространился и на Николаевскую и Днепропетровскую области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области на Украине прозвучала воздушная тревога и в Харькове прогремел взрыв. Воздушная тревога объявлялась сразу в пяти областях на Украине. В Полтаве и Полтавской области произошли взрывы.