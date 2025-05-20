В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.9 комментариев
Захарова высмеяла решение ЕС профинансировать «Радио Свобода»
Захарова прокомментировала выделение ЕС 5,5 млн евро «Радио Свобода»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Евросоюза поддержать «Радио Свобода*» попыткой придать ему «качества того, что не тонет».
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение Евросоюза профинансировать медиакорпорацию «Радио Свобода*», о чем сообщают ТАСС.
Захарова в беседе с «Известиями» заявила: «Хотят наделить качествами того, что не тонет. Внимание привлекает формулировка, в которой желается „помочь остаться на плаву“».
Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее объявила, что Евросоюз выделил 5,5 млн евро на поддержку вещания «Радио Свобода» в соседних с ЕС регионах, на Кавказе и в Центральной Азии.
До этого президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение деятельности американского Агентства по глобальным СМИ (USAGM), курировавшего «Радио Свобода».
После этого USAGM направило письмо о прекращении финансирования, и Евросоюз начал рассматривать возможность взять поддержку медиакорпорации на себя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Маргарита Симоньян назвала закрытие «Голоса Америки*» и «Радио Свобода*» праздником для коллег.
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* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента