Украинский генерал признал тяжёлое положение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Tекст: Евгения Караваева

Вооруженные силы Украины оказались в тяжелом положении сразу на нескольких направлениях фронта, включая Сумскую область, новопавловское направление, а также районы Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области, передает РИА «Новости».

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил: «К сожалению, положение тяжелое. Это направление и новопавловское в сторону Днепропетровской области, это Сумская область».

Романенко уточнил, что в Сумской области идут «упорные бои» за два населенных пункта, не назвав их. Также он отметил «тяжелейшие бои» в районах Купянска и Купянска-Узлового на Харьковщине. Обстановка на лиманском направлении в ДНР, находящейся под контролем Киева, также остается сложной.

Генерал указал на нехватку военной помощи для ВСУ, что усугубляет положение украинских войск на фронте.

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