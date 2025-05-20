В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.8 комментариев
Власти Венгрии выслали украинских дипломатов за доказанный шпионаж
Работавшие под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште Юрий Керничный и Дмитрий Кричфалуши выехали из Венгрии через пограничный переход «Захонь», сообщил глава фракции «Фидес» Мате Кочиш.
Власти Венгрии сочли доказанной шпионскую деятельность трех бывших украинских дипломатов, передает РИА «Новости».
Проведенное расследование, по словам Кочиша, показало, что подозрения в шпионаже относительно всех трех указанных лиц подтвердились.
По словам Кочиша, Керничный и Кричфалуши покинули страну через пограничный переход «Захонь» в тот же день. В отношении еще одного бывшего сотрудника посольства Украины Сергея Александрова проводились дополнительные разбирательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже. До этого в Киеве заявили, что власти Венгрии отложили намеченные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств.
9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отношения Венгрии и Украины резко накалились в последние недели.