Власти Венгрии выслали украинских дипломатов за доказанный шпионаж

Tекст: Александра Юдина

Власти Венгрии сочли доказанной шпионскую деятельность трех бывших украинских дипломатов, передает РИА «Новости».

Проведенное расследование, по словам Кочиша, показало, что подозрения в шпионаже относительно всех трех указанных лиц подтвердились.

По словам Кочиша, Керничный и Кричфалуши покинули страну через пограничный переход «Захонь» в тот же день. В отношении еще одного бывшего сотрудника посольства Украины Сергея Александрова проводились дополнительные разбирательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже. До этого в Киеве заявили, что власти Венгрии отложили намеченные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств.

9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отношения Венгрии и Украины резко накалились в последние недели.