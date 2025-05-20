В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
Надежда Савченко опровергла слухи о гибели
Надежда Савченко опубликовала видео с фронта, опровергнув слухи о смерти
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступила с заявлением о том, что слухи о ее гибели не соответствуют действительности.
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опровергла сообщения о своей гибели, передает Газета.ru. В своем Telegram-канале она разместила видеоролик, снятый в зоне боевых действий, где подтвердила, что жива.
В посте под видео Савченко написала: «Всем врагам назло Надежда и Украина будут жить». Таким образом она дала понять, что слухи о ее смерти – ложные.
В России Савченко приговорили к 22 годам лишения свободы за причастность к гибели журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в 2014 году. По версии следствия, она корректировала артиллерийский обстрел, в ходе которого были убиты российские журналисты. Позднее Савченко обменяли на российских военнослужащих.
Ранее военный блогер сообщил, что бывший депутат Рады и военная летчица Надежда Савченко могла погибнуть в результате авиаудара по штабу украинской бригады.