Надежда Савченко опровергла слухи о гибели

Надежда Савченко опубликовала видео с фронта, опровергнув слухи о смерти

Tекст: Елизавета Шишкова

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опровергла сообщения о своей гибели, передает Газета.ru. В своем Telegram-канале она разместила видеоролик, снятый в зоне боевых действий, где подтвердила, что жива.

В посте под видео Савченко написала: «Всем врагам назло Надежда и Украина будут жить». Таким образом она дала понять, что слухи о ее смерти – ложные.

В России Савченко приговорили к 22 годам лишения свободы за причастность к гибели журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в 2014 году. По версии следствия, она корректировала артиллерийский обстрел, в ходе которого были убиты российские журналисты. Позднее Савченко обменяли на российских военнослужащих.

Ранее военный блогер сообщил, что бывший депутат Рады и военная летчица Надежда Савченко могла погибнуть в результате авиаудара по штабу украинской бригады.