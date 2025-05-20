Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о нейтрализации террористических угроз в центре столицы накануне Дня Победы.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что тогда же Россия объявила трехдневное перемирие, после чего в ночь на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow, большая часть которых была направлена на Москву, передает ТАСС.

«Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», – подчеркнул Ушаков.

По его словам, киевские власти также пытались запугать зарубежных участников торжеств и не допустить их приезда в Москву. Путин указал Трампу, что инициаторами этих угроз и запугиваний выступали те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские идеи.

Во время беседы лидеры уделили внимание военному сотрудничеству СССР и США во Второй мировой войне. Трамп выразил сожаление из-за нынешнего состояния отношений между двумя странами и подчеркнул важность союзничества в прошлом. Он также отметил, что американское общество часто не верит в огромную цену, которую Россия заплатила за Победу.

В ходе разговора лидеры также обсудили личность американского генерала Дугласа Макартура, отметив его прозорливые оценки, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в России должны переживать из-за проведения парада Победы. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.