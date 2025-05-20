Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.0 комментариев
Рютте назвал разговор Путина и Трампа позитивным шагом
Генсек НАТО сообщил о восстановлении коммуникации между Россией и США
Диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом расценивается в НАТО как важное восстановление прямого общения между лидерами двух стран, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом был воспринят как позитивный шаг, поскольку восстановил прямую коммуникацию между сторонами, передает ТАСС.
Рютте призвал поблагодарить США «за роль в решении этой проблемы». Он также добавил, что еще одним положительным моментом стало то, что после беседы с Путиным Трамп связался с Владимиром Зеленским.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
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