Рютте назвал разговор Путина и Трампа позитивным шагом

Генсек НАТО сообщил о восстановлении коммуникации между Россией и США

Tекст: Вера Басилая

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом был воспринят как позитивный шаг, поскольку восстановил прямую коммуникацию между сторонами, передает ТАСС.

Рютте призвал поблагодарить США «за роль в решении этой проблемы». Он также добавил, что еще одним положительным моментом стало то, что после беседы с Путиным Трамп связался с Владимиром Зеленским.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Главы стран Евросоюза высказали удивление в ответ на отказ Трампа от новых антироссийских санкций после беседы с российским лидером.

Политолог Владимир Шаповалов выделил главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа.

