  • Новость часаЭксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Экономика США официально потеряла величие
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    Набиуллина назвала три основы макроэкономической стабильности России
    ВЦИОМ узнал отношение россиян к новой антиалкогольной кампании
    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Беловодах
    Лавров: Путин подтвердил Трампу неизменную позицию по Украине
    ЕС начал подготовку нового пакета санкций, чтобы Россия «захотела мира»
    Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу
    Вологодскую чиновницу уволили из-за слов дочери об отправке в зону СВО
    Мнения
    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России нужна свободная Восточная Европа

    Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.

    5 комментариев
    20 мая 2025, 11:51 • Новости дня

    Бельгия анонсировала ежегодные поставки оружия на Украину на 1 млрд евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Бельгии объявил о планах страны ежегодно предоставлять военную помощь Украине в объеме 1 млрд евро.

    Бельгийские власти планируют ежегодно поставлять вооружение на Украину на сумму 1 млрд евро, сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен на встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза в Брюсселе.

    Франкен заявил: «Бельгия будет поставлять военную помощь Украине в 1 млрд евро. Мы также хотим поставить первые F-16 раньше оговоренного срока». Он не уточнил, какой срок имеется в виду. Ранее Бельгия обещала поставить свои истребители F-16 до конца 2024 года, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия пообещала передать на Украину 20 систем ПВО Cerber и танк Leopard. Передача Украине старых F-16 из Бельгии сдвигается из-за новых поставок Брюсселю из США. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отправился в Киев объявить о выделении более 1 млрд евро помощи Украине из средств от налога на доходы по замороженным российским активам.

    19 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
    Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, а группировка «Центр» – Новооленовку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировкой «Север» было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Бологовки и Волчанска.

    Потери ВСУ при этом составили до 140 военнослужащих, танк, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Между тем группировкой «Центр» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Разино, Красноармейском, Гродовкой, Новой Полтавкой, Миролюбовкой, Петровским, Новоэкономическим, Новосергеевкой, Ульяновкой и Коптево в ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери противника составили до 455 военнослужащих, три пикапа, а также американские машина пехоты Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины у Купянска, Соболевки, Глущенково, Нового Мира, Новоосиново в Харьковской области, Редкодуба, Ямполя, Карповки, Кировска в ДНР и Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР).

    ВСУ при этом потеряли более 230 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, станцию РЭБ «Кракен», а также склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Часова Яра, Марково, Ступочек, Предтечино, Миньковки, Григоровки, Дылеевки и Верхнекаменского в ДНР.

    Противник потерял свыше 210 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и два HMMWV. Уничтожены пять пикапов, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии вблизи Новоукраинки, Новополя, Запорожья, Александрограда, Ялты, Зеленого Поля в ДНР, Гуляйполя и Червоного в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 150 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Блакитного, Новоандреевки, Павловки в Запорожской области и Отрадокаменки в Херсонской области. Были уничтожены до 30 военнослужащих, три склада с боеприпасами и материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Богатырь в ДНР. За день до этого они освободили Александрополь в ДНР, а до этого Вольное Поле в ДНР.

    Коментарии (3)
    19 мая 2025, 22:51 • Новости дня
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
    @ REUTERS/Cagla Gurdogan

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не планирует отводить войска с позиций в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, несмотря на предложения о прекращении огня, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», – заявил Зеленский. Он также добавил, что «никаких ультиматумов» по этим вопросам не рассматривалось и если Россия выдвигает такие условия, значит она не заинтересована в прекращении огня, передает ТАСС.

    Зеленский сообщил, что дважды связывался с Трампом в течение дня: первый раз до его разговора с Владимиром Путиным, второй – после, причем во втором разговоре участвовали также лидеры Франции, Финляндии, Италии, Германии и глава Еврокомиссии. По его словам, беседа длилась более часа и затрагивала вопросы мира и безопасности в регионе.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры и Зеленский провели «хороший телефонный разговор» с Трампом, выразив признательность США за усилия в мирном процессе и пообещав поддержку Киеву.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Путин также завил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

    Коментарии (28)
    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    Коментарии (0)
    19 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Киевляне выстроились в очередь к музею Булгакова

    Киевляне выстроились в очередь к музею Булгакова на День музеев

    Киевляне выстроились в очередь к музею Булгакова
    @ Синдеев Владимир/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Международный день музеев жители Киева массово посетили дом-музей Михаила Булгакова, несмотря на давление украинских властей.

    В пресс-службе музея Булгакова сообщили о многочасовой очереди из желающих посетить экспозицию в честь Международного дня музеев. Фото длинной очереди были опубликованы на странице музея в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), передает ТАСС.

    В апреле петиция о демонтаже памятника писателю Михаилу Булгакову в Киеве набрала на сайте горсовета необходимые для ее рассмотрения властями 6 тыс. голосов. В петиции содержится призыв переименовать одноименный киевский Литературно-мемориальный музей, а также демонтировать памятник писателю, мемориальную доску на доме № 13 на Андреевском спуске.

    Ранее в Киеве убрали мемориальную доску Михаилу Булгакову.

    Коментарии (4)
    20 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Главы государств ЕС до сих пор придерживаются мнения о том, что России можно нанести стратегическое поражение, но президент США считает иначе, что показала его беседа с Путиным, сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

    «Более того, он убежден, что это невозможно, а Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть. То есть одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа», – пояснил сенатор.

    Европейские столицы и Киев пытаются переманить главу американской администрации в «стан войны» и прямой конфронтации с Россией, чтобы воссоздать единый антироссийский фронт.

    Но Трамп несколько раз продемонстрировал, что не собирается так поступать, что вызывает «острое разочарование» у европейцев, заметил Пушков.

    Также президент США не желает втягивать свою страну в острую фазу «новой холодной войны», поскольку она будет невыгодна Вашингтону. «Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России», – заключил сенатор.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    При этом страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Коментарии (9)
    19 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    Украина объявила эвакуацию 202 населенных пунктов Сумской области
    Украина объявила эвакуацию 202 населенных пунктов Сумской области
    @ Abdullah Unver/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим решил провести экстренную эвакуацию населения из более чем 200 населенных пунктов в Сумской области, об этом объявил глава украинской военной администрации региона Олег Григоров.

    Из населенного пункта Новая Слобода уже уехали 75 гражданских лиц, включая двух детей, из Белопольской и Ворожбянской общин выехало 65 человек, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Григорова.

    В Белопольской и Ворожбянской общинах остается чуть более 3000 и 835 жителей соответственно. В Новой Слободе остаются 274 человека, из которых 24 человека – несовершеннолетние.

    Всего эвакуируют 202 населенных пункта Сумской области. Их уже покинуло более 60% местных жителей.

    Ранее источник в силовых структурах сообщал, что подразделения ВСУ в Сумской области испытывают деморализацию в командном составе из-за боевых потерь.

    Коментарии (10)
    19 мая 2025, 19:52 • Новости дня
    Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным
    Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин после телефонной беседы с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом вышел к представителям прессы.

    Глава российского государства кратко рассказал содержание разговора с американским коллегой, передает ТАСС.

    «Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным», – пояснил он. Сама беседа длилась больше двух часов.

    Президент добавил, что его помощник Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее разъяснят детали состоявшейся беседы с Трампом.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.

    Коментарии (6)
    19 мая 2025, 13:24 • Новости дня
    Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины

    Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины

    Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В прямом эфире украинского телемарафона случилась оговорка, когда ведущая Ольга Бутко по ошибке назвала президента России Владимира Путина президентом Украины.

    Ведущая телемарафона на Украине Ольга Бутко в прямом эфире по ошибке назвала Владимира Путина президентом Украины, сообщает «Российская газета». Ошибка произошла во время анонса новости о телефонном разговоре Дональда Трампа с украинским президентом.

    «Меня зовут Ольга Бутко, начинаем. Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Путиным», – произнесла ведущая в эфире. После этого она запнулась, прозвучали нечленораздельные звуки, и только затем Ольга Бутко поправилась, произнеся имя Владимира Зеленского.

    Инцидент быстро стал поводом для обсуждений в соцсетях и попал в эфир Telegram-каналов. Видео с фрагментом оговорки распространил канал Mash.

    Коментарии (4)
    19 мая 2025, 17:46 • Новости дня
    Reuters: Путин и Трамп начали телефонный разговор
    Reuters: Путин и Трамп начали телефонный разговор
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп начали телефонную беседу, сообщил источник в Белом доме.

    Путин и Трамп приступили к разговору, заявил собеседник Reuters.

    Напомним, Кремль объявлял о предстоящем телефонном разговоре между Путиным и Трампом.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предположил, что беседа поможет продвинуться в урегулировании на Украине.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 06:03 • Новости дня
    Польские наемники ВСУ были замечены под Красноармейском

    Боец ВС России сообщил о польских наемниках на передовой ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Англоязычные и польские наемники, по словам бойца ВС России, находились на первой линии обороны под Красноармейском, что подтверждается услышанными голосами.

    Польские и англоязычные наемники были замечены в рядах ВСУ на направлении Красноармейска, передает РИА «Новости». О присутствии иностранных бойцов сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России с позывным «Старый».

    В своем заявлении он отметил: «Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю».

    По словам разведчика, иностранцы находились на первой линии обороны на красноармейском направлении. Он предположил, что наемники могли не успеть покинуть позиции из-за того, что бойцы ВС России отрезали им пути отхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart, а часть из них захвачена в плен. В боях за Лысовку в Донецкой народной республике выявили наемников из Колумбии и Польши.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, отметив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

    Коментарии (5)
    19 мая 2025, 22:45 • Новости дня
    Евросоюз решил усилить санкции против России после разговора Путина и Трампа

    Кабмин ФРГ сообщил об усилении давления ЕС на Россию после разговора Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус заявил, что европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    После беседы с Путиным Трамп провел дополнительное обсуждение ситуации с рядом европейских партнеров. Среди собеседников оказались президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

    Корнелиус отметил, что европейские лидеры единогласно решили усилить давление на Россию с помощью новых санкций. Как пояснил пресс-секретарь, соответствующее заявление распространила пресс-служба правительства Германии.

    Разговор Путина и Трампа длился более двух часов, сообщил российский президент. В свою очередь, в Москве неоднократно подчеркивали, что страна адаптировалась к давлению и считает западные санкции неэффективными. Путин ранее отмечал, что политика Запада направлена на долгосрочное сдерживание и ослабление России, а сами санкции нанесли ущерб мировой экономике и затронули миллионы людей.

    Ранее президенты России и США провели телефонный разговор и обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине.

    Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил европейским лидерам о якобы немедленном начале переговоров между Москвой и Киевом о прекращении огня. Дональд Трамп также отметил перспективы масштабного экономического сотрудничества между США и Россией при условии окончания конфликта на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

    Коментарии (4)
    20 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    Bloomberg: Европейские лидеры разочарованы отказом Трампа от угроз в адрес Путина
    Bloomberg: Европейские лидеры разочарованы отказом Трампа от угроз в адрес Путина
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры между Россией и Украиной по прекращению огня могут начаться без участия США, поскольку президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным отказался от угроз новых санкций и четких сроков, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, ранее Трамп призвал к тридцатидневному прекращению огня на Украине и пригрозил ввести новые санкции против России. Однако после двухчасового телефонного разговора с российским лидером он объявил, что Киев и Москва начнут немедленные переговоры, причем участие США не обязательно.

    Во время беседы не звучало новых угроз санкций и не было обсуждения конкретных временных рамок. Европейские лидеры выразили разочарование позицией Вашингтона, опасаясь, что США отходят от активной роли в процессе урегулирования конфликта.

    По словам анонимного европейского чиновника, Трамп дал понять нежелание усиливать санкционный режим и фактически дистанцировался от собственных инициатив по прекращению огня. Другой представитель отметил, что Киев и европейские столицы не поддерживают прямой диалог между Украиной и Россией без активного участия США.

    Директор программы Geostrategy North фонда German Marshall Кристин Берзина заявила: «Сегодня кажется, что мы возвращаемся к значительно более долгосрочному сценарию, при котором Путин выигрывает для себя и армии дополнительное время». Она также подчеркнула, что вероятность скорого прекращения огня и урегулирования конфликта уменьшилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал Владимира Путина приятным джентльменом после телефонного разговора. Трамп анонсировал изменения по ситуации на Украине после беседы с Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг обсуждение сроков прекращения огня между Путиным и Трампом.

    Коментарии (0)
    19 мая 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин: Россия выступает за мирное урегулирование на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир, необходимо определить эффективные пути достижения этого мира.

    «Президент Соединtнных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и я со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», – рассказал Путин, передает официальный сайт Кремля.

    Ранее Путин рассказал о позиции Трампа по прекращению огня на Украине. Кроме того, Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства звонил из Сочи.

    Коментарии (2)
    19 мая 2025, 22:15 • Новости дня
    Трамп пообещал ЕС «немедленный старт» переговоров России и Украины

    Трамп сообщил лидерам ЕС о «немедленном» начале переговоров Москвы и Киева

    Tекст: Вера Басилая

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом.

    «Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно», – написал Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, он сообщил об этом лидерам стран ЕС и главе киевского режима, передает ТАСС.

    Трамп уточнил, что сразу после беседы с Путиным он связался с главой киевского режима Владимиром Зеленским, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

    Президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции.

    В понедельник Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, в ходе которой глава российского государства говорил из Сочи.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 02:27 • Новости дня
    В Мариуполе найдены новые тайники с оружием боевиков

    Мэр сообщил о выявлении схронов украинских боевиков в Мариуполе

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе по-прежнему выявляют схроны с оружием и боеприпасами, оставленные украинскими боевиками, несмотря на прошедшие с освобождения три года.

    О сохранении угрозы, связанной с тайниками с оружием, сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун, передает РИА «Новости».

    По его словам, военные действия не ведутся вблизи города, а силовые структуры обеспечивают высокий уровень безопасности.

    «До сих пор выявляют еще схроны с оружием, с боеприпасами. Три года прошло, мы еще выявляем – на заводах, в каких-то схронах. Понятно, что это, скорее всего, отходя, в надежде на то, что вернутся, какие-то может спящие ячейки и что-то тут организовать. Силовики наши отрабатывают, еще раз повторюсь, на должном уровне все», – заявил Моргун.

    Мариуполь находится на юге ДНР на побережье Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России объявило 20 мая 2022 года. Власти подчеркивают, что продолжающаяся работа силовых структур помогает поддерживать стабильность и безопасность жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Рыбка рассказал, что современную западную технику при обороне Мариуполя получили только бойцы «Азова» и отдельные пехотные части, а морпехи продолжали использовать советские машины.

    Коментарии (0)
    19 мая 2025, 17:30 • Новости дня
    Зеленский поручил создать переговорную группу с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский инициировал создание расширенной украинской делегации для участия в переговорах с Россией.

    По итогам совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, вернувшимся из Турции, Зеленский заявил о намерении продолжить турецкий переговорный процесс, чтобы обсудить возможное 30-дневное перемирие и обменяться требованиями по режиму прекращения огня, пишет «Военное обозрение».

    Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что ее целью является достижение устойчивого мира с устранением первопричин украинского кризиса. Украинская сторона настаивает на краткосрочном перемирии. Такое перемирие, по мнению аналитиков, позволит Киеву восстановить Вооруженные силы, укрепить оборонительные рубежи и получить новое вооружение от западных стран.

    Ранее президент Российского книжного союза и экс-премьер России Сергей Степашин выразил мнение, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может оказаться крайне невыгодной для последнего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне телефонного разговора между Путиным и Трампом, который может стать решающим, а Киев поставят перед фактом.

    Коментарии (0)
    Главное
    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру
    Bloomberg: Европейские лидеры разочарованы отказом Трампа от угроз в адрес Путина
    NYT: Китайские истребители доказали эффективность в конфликте Индии и Пакистана
    Румыны начали массово резать паспорта после поражения Симиона
    Россия вошла в тройку лидеров по экспорту рыбного филе
    Полиция США задержала хоккеиста Алексеева
    Россиян предупредили о мошенничестве с письмами об отключении горячей воды

    Экономика США официально потеряла величие

    Впервые все три главных рейтинговых агентства признали, что экономика США не должна иметь высший кредитный рейтинг. Moody's сделала это последней из тройки. Это означает, что вероятность дефолта США как государства теперь официально признана не нулевой. Инвесторы кинулись избавляться от доллара и американских активов. Это сделает жизнь США в долг еще более дорогой и ускорит процесс дедолларизации в мире. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию

    Теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива на стороне России – такими словами эксперты описывают результаты первого за три года раунда переговоров в Стамбуле. По мнению аналитиков, сами переговоры не только прошли по российскому сценарию, но и позволили Москве добиться реализации нескольких задач. Подробности

    Перейти в раздел

    Россияне выбрали настоящих друзей

    На фоне длительного противостояния между Россией и Западом граждане страны резко изменили свое мнение о том, кто является главным врагом Москвы. Если раньше пальма первенства принадлежала США, то теперь лидером антипатий стала Франция, а вслед за ней расположились Британия и Германия. Чем можно объяснить подобный социальный феномен? Подробности

    Перейти в раздел

    Победу русофоба в Румынии продавили из-за границы

    «Откровенным русофобом» называют политологи человека, выигравшего в итоге выборы президента Румынии. Чем известен Никушор Дан, с помощью каких хитростей и манипуляций он в итоге смог победить – и какими последствиями это в итоге может грозить Евросоюзу в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............