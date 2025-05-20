Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.0 комментариев
NYT: Трамп поддержал переговоры России и Украины вместо перемирия
После недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп отказался от требования немедленного прекращения огня на Украине, поддержав идею прямых переговоров между странами, пишет The New York Times.
Президент США Дональд Трамп отказался от прежнего требования к России о немедленном прекращении огня на Украине, сообщает The New York Times. Вместо этого он поддержал инициативу российского президента Владимира Путина о начале прямых переговоров между Москвой и Киевом.
После двухчасового телефонного разговора с Владимиром Путиным Трамп заявил, что российский лидер согласился немедленно начать прямые переговоры с Украиной с целью достижения перемирия и более широкого мирного соглашения. «Условия будут обсуждаться напрямую между воюющими сторонами, потому что они знают детали переговоров, которые неизвестны никому другому», – приводит издание слова Трампа.
Ранее Трамп допускал введение новых банковских санкций против России, если Москва не остановит спецоперацию на Украине. Теперь же он выразил готовность уступить посредническую роль Ватикану и призвал начать переговорный процесс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал Владимира Путина приятным джентльменом после телефонного разговора. Трамп заявил, что в ближайшее время ожидаются изменения по ситуации на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг обсуждение сроков прекращения огня между Путиным и Трампом.