Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
Трамп назвал Путина приятным джентльменом после телефонного разговора
Трамп охарактеризовал Путина как приятного джентльмена после беседы
Американский президент Дональд Трамп отметил положительный характер общения с Владимиром Путиным, подчеркнув достигнутый прогресс по ряду вопросов.
После телефонного разговора с российским лидером Дональдом Трампом Владимир Путин получил от американского президента необычную характеристику, передает ТАСС.
Дональд Трамп заявил на заседании попечительского совета Центра исполнительских искусств в Вашингтоне: «Может, сначала я расскажу вам о моем небольшом разговоре с приятным джентльменом по имени Владимир Путин». Он добавил, что беседа прошла хорошо, и по ее итогам был достигнут прогресс.
Трамп также отметил, что каждую неделю из-за конфликта на Украине продолжают гибнуть люди, подчеркнув, что стороны пытаются остановить это. Российский президент ранее сообщил, что разговор длился более двух часов и был конструктивным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность нового обмена заключенными, который может затронуть по девять человек с каждой стороны.
Главы государств рассмотрели варианты возобновления мирных переговоров и перемирия на Украине, обозначив свои позиции. Путин разговаривал с Трампом по телефону из музыкальной школы в образовательном центре «Сириус».