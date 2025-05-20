Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.0 комментариев
Bloomberg: США могут выйти из переговоров по Украине после звонка Трампа Путину
Bloomberg: Трамп может отказаться от переговоров по Украине после звонка Путину
Переговоры между Россией и Украиной по прекращению огня могут начаться без участия США, поскольку президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным отказался от угроз новых санкций и четких сроков, пишет Bloomberg.
Как сообщает Bloomberg, ранее Трамп призвал к тридцатидневному прекращению огня на Украине и пригрозил ввести новые санкции против России. Однако после двухчасового телефонного разговора с российским лидером он объявил, что Киев и Москва начнут немедленные переговоры, причем участие США не обязательно.
Во время беседы не звучало новых угроз санкций и не было обсуждения конкретных временных рамок. Европейские лидеры выразили разочарование позицией Вашингтона, опасаясь, что США отходят от активной роли в процессе урегулирования конфликта.
По словам анонимного европейского чиновника, Трамп дал понять нежелание усиливать санкционный режим и фактически дистанцировался от собственных инициатив по прекращению огня. Другой представитель отметил, что Киев и европейские столицы не поддерживают прямой диалог между Украиной и Россией без активного участия США.
Директор программы Geostrategy North фонда German Marshall Кристин Берзина заявила: «Сегодня кажется, что мы возвращаемся к значительно более долгосрочному сценарию, при котором Путин выигрывает для себя и армии дополнительное время». Она также подчеркнула, что вероятность скорого прекращения огня и урегулирования конфликта уменьшилась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал Владимира Путина приятным джентльменом после телефонного разговора. Трамп анонсировал изменения по ситуации на Украине после беседы с Путиным.
Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг обсуждение сроков прекращения огня между Путиным и Трампом.