Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
Польские наемники ВСУ были замечены под Красноармейском
Боец ВС России сообщил о польских наемниках на передовой ВСУ
Англоязычные и польские наемники, по словам бойца ВС России, находились на первой линии обороны под Красноармейском, что подтверждается услышанными голосами.
Польские и англоязычные наемники были замечены в рядах ВСУ на направлении Красноармейска, передает РИА «Новости». О присутствии иностранных бойцов сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России с позывным «Старый».
В своем заявлении он отметил: «Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю».
По словам разведчика, иностранцы находились на первой линии обороны на красноармейском направлении. Он предположил, что наемники могли не успеть покинуть позиции из-за того, что бойцы ВС России отрезали им пути отхода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart, а часть из них захвачена в плен. В боях за Лысовку в Донецкой народной республике выявили наемников из Колумбии и Польши.
Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, отметив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.