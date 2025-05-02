Военкор рассказал, как раненый офицер в одиночку сжег Leopard в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Давыдов получил ранение в самом начале столкновений с ВСУ в Курской области и оказался в окружении, однако не прекратил сопротивление и в течение трех недель вел непрерывный бой, рассказал Коц, передает «Газета.Ru».

Офицер использовал трофейное оружие и технику, уничтожил около 10 единиц вражеской техники, включая немецкий танк Leopard. Он также прослушивал трофейную рацию, передавал ценные сведения в штаб, что помогало российским силам координировать действия.

Давыдов покинул позицию только после повторного ранения, когда уже не мог удерживать оружие.

Военнослужащий заявил, что его воспитанием занимался отец – офицер спецназа.

В 2023 году в Сети опубликовали видео, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.