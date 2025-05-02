В Севастополе назвали заявления Зеленского о параде Победы дикостью

  • Новость часаРоссийские войска за неделю освободили четыре населенных пункта
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    Илону Маску приписали заслуги другого человека
    Американист объяснил решение Трампа убрать Уолтца с поста советника по нацбезопасности
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    Вице-президент США высказался о будущем Уолтца и Хегсета
    В Черном море уничтожены быстроходный катер Willard и три безэкипажных катера
    Контрразведка Германии признала АдГ экстремистской партией
    На тонущем судне «Флотилия свободы» остались без эвакуации правозащитники
    В вузах Британии начали расследование в отношении украинских сообществ
    В Молдавии Сталинградскую битву назвали «катастрофой» для румын
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    28 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    9 комментариев
    2 мая 2025, 13:57 • Новости дня

    В Севастополе назвали заявления Зеленского о параде Победы дикостью

    Сенатор Алтабаева назвала слова Зеленского о параде Победы признанием в терроризме

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева резко раскритиковала слова Владимира Зеленского о возможных ударах по Москве 9 мая, назвав их дикостью и признанием в терроризме.

    Заявления украинского президента о выборе «болевых точек России» и угрозах в адрес Москвы к проведению парада Победы прокомментировала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, передает РИА «Новости».

    По ее словам, слова Зеленского – это не только дикость, но и прямое признание в осуществлении террористических актов против России и ее граждан.

    «Государственный террористический режим Украины озвучивает планы нанести удары по Крымскому мосту, по Москве 9 мая. Это какая-то дикость», – заявила Алтабаева.

    Она возмутилась, что руководители государства признаются в том, что они террористы, на весь мир, и сочла заявления Зеленского «измышлениями больного разума».

    «Жить рядом с террористами нельзя», – сделала вывод сенатор.

    Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев выбирает «болевые точки России», чтобы вынудить Москву к переговорам, и отметил, что российские власти должны опасаться за проведение парада Победы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что парад Победы на Красной площади состоится согласно плану, несмотря на заявления руководства Украины.

    2 мая 2025, 02:59 • Новости дня
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
    @ Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, которые сами «должны вести работу», заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    «Мы не будем посредниками», – приводит слова Брюс РИА «Новости».

    По ее словам, представители США не собираются «в мгновение ока прилетать на другой конец мира» с целью «модерировать встречи» между сторонами. При этом Брюс отметила, что США сохраняют стремление к достижению мира и продолжат прилагать усилия для этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюс заявила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине, а также отметила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, при этом уже введенные ограничения остаются в силе.

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    1 мая 2025, 16:06 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против экс-советника Арестовича

    Зеленский ввел санкции против экс-советника Арестовича на Украине

    Зеленский ввел санкции против экс-советника Арестовича
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении бывшего советника Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), покинувшего пост в 2023 году.

    О введении ограничительных мер против Алексея Арестовича сообщает украинское издание «Страна», передает Ura.ru.

    Алексей Арестович ранее занимал должность советника Офиса президента Украины, однако в 2023 году он ушел в отставку. Тогда он объяснил свое решение желанием показать пример цивилизованного поведения. Арестович также был внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

    Напомним, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича по делу о публичных призывах к терроризму.

    Сам Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в РФ иноагентом) заявил, что считает себя русским.

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    1 мая 2025, 13:30 • Видео
    «Людоловов» Украины настигла расплата

    В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    1 мая 2025, 18:00 • Новости дня
    Мирошник: Киев атакой на Алешки пытается спровоцировать Москву на жесткий ответ
    Мирошник: Киев атакой на Алешки пытается спровоцировать Москву на жесткий ответ
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина уже показала, что не способна придерживаться мирных инициатив. На этом фоне Киев пытается специально спровоцировать Россию на жесткие ответные действия, чтобы оправдать собственную неблагонадежность перед США, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее ВСУ ударили по рынку в городе Алешки с помощью FVP-дронов.

    «Очевидно, данный теракт был спланирован Украиной задолго до его осуществления. Речь идет о демонстративном нарушении всех норм международного права: атака была осуществлена по невоенному объекту, а среди пострадавших гражданские лица», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима.

    «Киев пытается спровоцировать Москву, вынудить нас жестко ответить на действия ВСУ в преддверии заранее объявленного нами перемирия к 80-летию Победы. В офисе Владимира Зеленского очень ревностно относятся к активизации диалога России и США. В связи с этим Украина и пытается разрушить восстанавливающиеся контакты», – поясняет собеседник.

    «Администрация Дональда Трампа уже успела убедиться, что Киев не способен придерживаться мирных инициатив. Теперь руководство республики пытается убедить Белый дом в обратном, мол, это Москва нарушает собственные же предложения. Поэтому нас и пытаются вывести из равновесия с помощью столь ужасающих деяний», – рассуждает дипломат.

    «Но Россия не потеряет рассудка. Мы понимаем: противник хочет вынудить нас пойти на аналогичный бесчеловечный шаг. Однако Москва никогда целенаправленно не бьет по площадям, рынкам и магазинам. Тем не менее, ответ дать необходимо. Поэтому, скорее всего, наши военные ударят по местам скопления сил ВСУ», – предполагает он.

    «Кроме того, мы будем использовать и дипломатические рычаги влияния. Информацию о произошедшем получат все международные организации, в которых есть наше представительство. Мир обязательно узнает истинное лицо якобы демократической Украины», – заключил Мирошник.

    Ранее ВСУ ударили по рынку в городе Алешки с помощью FVP-дронов. В результате атаки погибли семь человек, а еще более 20 получили ранения. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, противник дважды предпринял налет по населенному пункту. Предварительно украинская армия обстреляла машины скорой помощи.

    Между тем, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о теракте. Ведомство уже назначало проведение всех необходимых экспертиз. В настоящее время устанавливаются детали случившегося и личности украинских военных, причастных к атаке.

    В МИД произошедшее назвали «очередным кровавым военным преступлением». В ведомстве отметили, что атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города направились за покупками, чтобы максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан.

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    1 мая 2025, 19:19 • Новости дня
    МИД: Россия не допустит возвращения Украины к границам 1991 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона никогда не допустит возвращения украинских границ к рамкам 1991 года, заявило российское Министерство иностранных дел, комментируя атаку ВСУ на город Алешки в Херсонской области.

    Притязания украинских властей и поддерживающие их на Западе силы говорят о «восстановлении Украины в границах 1991 года», сообщается в заявлении на сайте МИД.

    За этими притязаниями стоит «людоедский инстинкт истребления всего русского», добавили в ведомстве.

    «Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария», – подчеркнули в министерстве.

    Там отметили, что все виновные и причастные к атаке на город Алешки понесут неотвратимое наказание по закону.

    Также МИД указывал, что киевский режим вновь доказал свою приверженность к терроризму, организовав атаку на город Алешки в праздничный день 1 мая.

    Ранее число жертв нападения на Алешки выросло до восьми человек.

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    1 мая 2025, 15:23 • Новости дня
    Telegraph предупредил о повторении судьбы Сайгона для Киева
    Telegraph предупредил о повторении судьбы Сайгона для Киева
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сравнение ситуации в Киеве с падением Сайгона во Вьетнамской войне прозвучало в западной прессе на фоне обсуждения будущего мирового порядка.

    Киев может повторить судьбу Сайгона в годы войны во Вьетнаме, что будет иметь серьезные последствия для США и мирового порядка, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в The Telegraph. В материале отмечается: «Сайгон 2.0 в Киеве повлечет гораздо ужасные последствия для главенства США и мирового порядка».

    Автор сравнил возможную потерю Киева с падением Сайгона, которое стало тяжелым ударом для Вашингтона и привело к коммунистизации Вьетнама. В статье подчеркивается, что тогда американцы пытались не допустить такого исхода, но их усилия не увенчались успехом.

    Обозреватель также выразил мнение, что политика президента США Дональда Трампа под лозунгом «Америка прежде всего» скорее навредит самим Соединенным Штатам и ускорит формирование многополярного мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что после завершения спецоперации на Украину могут вернуться до 2 млн человек, а затем украинские СМИ предсказали две новые волны эмиграции: первая будет связана с возвращением этих людей, а вторая – с возможным вступлением страны в Евросоюз.

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    2 мая 2025, 07:25 • Новости дня
    В вузах Британии начали расследование в отношении украинских сообществ

    Tекст: Антон Антонов

    Студенческие профсоюзы Университетского колледжа Лондона и Ланкастерского университета временно приостановили деятельность украинских сообществ после покупки ими дронов для ВСУ, пишет Financial Times.

    Решение действует до завершения расследования, которое должно установить, нарушили ли эти организации правила благотворительных сообществ – таким статусом обладают британские студенческие профсоюзы, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    По информации издания, украинское объединение в Университетском колледже Лондона купило дрон производства DJI на средства, собранные в октябре, сумма покупки составила около 1,5 тыс. фунтов стерлингов. В Ланкастерском университете организация потратила на дроны более половины из собранных 20 тыс. фунтов.

    Указывается, что по уставу Комиссии по делам благотворительных организаций, помощь иностранным армиям не может считаться благотворительной целью. Университетский колледж Лондона поддержал решение профсоюза приостановить деятельность украинского сообщества, а Ланкастерский университет отказался комментировать ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина вербует западных наемников для участия в боевых действиях уже не первый год. МИД России указывал, что украинские дипломатические представительства также вовлечены в вербовку иностранных граждан для войны против России.

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    1 мая 2025, 21:04 • Новости дня
    Вэнс: В позициях России и Украины по урегулированию есть огромная пропасть

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и украинская стороны очень сильно разнятся в своих позициях по урегулированию конфликта, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

    «Существует огромная пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы», – сказал Вэнс в эфире Fox.

    По его словам, сейчас дипломаты пытаются сблизить позиции России и Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее Вэнс заявлял, что Вашингтон попытается за 100 дней добиться переговоров Москвы и Киева.

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    2 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне
    Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что объявляет в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    «Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна – несравнимо больше», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что США одержали победы в обеих войнах. По его словам, «никто даже не приблизился» к США «по силе, храбрости и военному мастерству», передает РИА «Новости».

    При этом он выразил недовольство тем, что в США «ничего не празднуют». Он связал это с тем, что в стране «больше нет лидеров, которые умеют это делать». Однако сейчас, как заявил Трамп, «пришло время снова начать праздновать победы».

    8 мая является в США памятной датой – Днем победы в Европе, однако к федеральным праздникам он не относится. 11 ноября (годовщина заключения в 1918 году между Антантой и Германий Компьенского перемирия) в США отмечают День ветеранов, передает ТАСС.

    «Я переименовываю 8 мая в День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – в День победы в Первой мировой войне», – объявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель армии США сообщил о планах провести военный парад в Вашингтоне 14 июня – это не только день основания американской армии, но и день рождения нынешнего президента страны.

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    2 мая 2025, 06:32 • Новости дня
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возвращение украинских границ 2014 года невозможно, Украина «не сможет сдвинуть туда Россию», заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Рубио отметил, что Вашингтон продолжает попытки добиться урегулирования ситуации вокруг Украины. Госсекретарь добавил, что вопрос выделения времени и ресурсов на урегулирование будет решать президент США. По его словам, «настанет момент, когда президент решит, сколько времени высокопоставленные члены правительства (США) могут этому посвящать».

    Рубио также уточнил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта пока остаются далекими друг от друга, хотя они стали ближе, но «потребуется прорыв очень скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что стороны уже представили свои предложения по мирному урегулированию и «должны сделать последние шаги».

    Коментарии (13)
    2 мая 2025, 07:42 • Новости дня
    Над Крымом и Черным морем сбили более 110 украинских беспилотников
    Над Крымом и Черным морем сбили более 110 украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над российскими регионами за ночь сбит 121 украинский беспилотник, большинство БПЛА уничтожены над Крымом и Черным морем, сообщило Минобороны России.

    Над территорией Крыма силами ПВО сбиты 89 дронов, над акваторией Черного моря – 23, сообщило в Telegram Минобороны.

    Еще четыре БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, два – над Орловской областью, по одному – над Брянской и Белгородской областями, а также над акваторией Азовского моря.

    Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Севастополь подвергся массированной комбинированной атаке. Сообщалось об уничтоженных над морем беспилотниках.

    Коментарии (11)
    1 мая 2025, 16:18 • Новости дня
    МИД: Киевский режим показал террористическое нутро в ходе атаки на Алешки
    МИД: Киевский режим показал террористическое нутро в ходе атаки на Алешки
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство вновь доказало свою приверженность к терроризму, организовав атаку на город Алешки в праздничный день 1 мая, заявило Министерство иностранных дел России.

    «Это злодеяние вновь вскрыло террористическое нутро киевского режима, нацеленность нынешних украинских правителей исключительно на эскалацию вооруженного противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования», – указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство констатировало, что атаку намеренно провели на праздник, когда жители Алешек пошли за покупками, киевский режим хотел максимизировать число жертв и пострадавших.

    Этот теракт также на совести западных спонсоров, которые снабжают Украину вооружениями и деньгами, добавили в МИД.

    «Все виновные и причастные к нынешней варварской акции Киева будут установлены и понесут неотвратимое наказание по закону», – подчеркнули в министерстве.

    Российская сторона призывает международное сообщество и профильные многосторонние организации осудить этот теракт, отметили в МИД.

    В четверг, 1 мая ВСУ нанесли массированный удар с помощью дронов по рынку в Алешках. По предварительным данным, не менее семи человек погибли и свыше 20 получили ранения. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте.

    Напомним, в Алешках с 1 по 3 мая объявили траур после атаки дронов на рынок.

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    1 мая 2025, 21:46 • Новости дня
    Госдеп: Послом США на Украине станет Джули Дэвис

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское посольство в Киеве возглавит Джули Дэвис, сообщила официальный представитель государственного департамента США Тэмми Брюс.

    Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио решили, что Дэвис будет работать на Украине, сказала Брюс, передает РИА «Новости».

    В начале апреля посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк покинула свой пост.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что американская администрация хочет привести в качестве посла на Украине лояльного администрации республиканцев человека.

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    2 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Вэнс призвал Россию и Украину «сделать последние шаги» для завершения конфликта
    Вэнс призвал Россию и Украину «сделать последние шаги» для завершения конфликта
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Украина представили свои предложения в рамках мирного урегулирования, они «должны сделать последние шаги», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вэнс подчеркнул, что «в последние несколько недель мы видели, как стороны представили свои предложения в рамках мирного урегулирования».

    «Теперь, я думаю, вопрос сейчас в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    По словам Вэнса, дальнейшее развитие событий зависит исключительно от решений Москвы и Киева. Он отметил, что Россия и Украина должны «сделать последние шаги» для завершения конфликта. Также Вэнс пояснил, что только эти две страны могут урегулировать ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс заявил, что российская и украинская стороны очень сильно разнятся в своих позициях по урегулированию конфликта. Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине; при этом она подчеркнула, что США не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, а американские представители не собираются «в мгновение ока прилетать на другой конец мира» для модерации встреч.

    Коментарии (10)
    2 мая 2025, 12:34 • Новости дня
    В Черном море уничтожены быстроходный катер Willard и три безэкипажных катера
    В Черном море уничтожены быстроходный катер Willard и три безэкипажных катера
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Морской авиацией ЧФ в акватории Черного моря были уничтожены американский быстроходный катер Willard и три безэкипажных катера (БЭК), еще один катер поврежден, отчитались в Минобороны.

    Кроме того, на этой неделе ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    За неделю средствами ПВО сбиты 36 управляемых американских авиабомб JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1,3 тыс. беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 54 891 беспилотник, 605 ЗРК, 23 117 танков и других бронемашин, 1554 боевые машины РСЗО, 24 369 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 874 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев, во время самой массированной атаки на Севастополь были уничтожены более 50 беспилотников и морских дронов.

    Силами ПВО и флота России за ночь был сбит 121 украинский беспилотник, при этом большинство БПЛА уничтожено над Крымом и акваторией Черного моря.

    Коментарии (4)
    1 мая 2025, 19:24 • Новости дня
    Сенатор Грэм предложил ввести пошлины в 500% для покупающих ресурсы у России стран

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители.

    Грэм предложил ввести пошлины в 500% на товары из стран, приобретающих российские нефть, газ, уран и другие энергоресурсы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Законопроект уже поддержали 72 сенатора из 100.

    Меры предусматривают введение «сокрушительных» экономических санкций в отношении России и импортных ограничений против государств-покупателей ее энергоносителей, если Москва не согласится на «серьезные переговоры» по урегулированию конфликта на Украине.

    Кроме пошлины в 500% предполагается ввести запрет для граждан США на участие в сделках по покупке российских долговых бумаг.

    Ранее СМИ сообщали, что Линдси Грэм выступил за урегулирование конфликта на Украине с учетом признания определенных российских территорий.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    • Чем Трамп похож на Ельцина

      Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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