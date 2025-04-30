Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, глава киевского режима Владимир Зеленский делает много заявлений, которые в большей части неудачные. Он подчеркнул, что парад Победы в Москве 9 мая состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева, передает ТАСС.

«Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом», – заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России заявил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет значительное количество глав государств и правительств из разных регионов мира. Это, по мнению пресс-секретаря, свидетельствует о том, что многие мировые лидеры разделяют важность праздника и гордость России за Победу над нацизмом.

Песков также отметил, что Россия имеет не только союзников, но и множество дружественных стран, близких по духу и мировоззрению. Он добавил, что такие события способствуют развитию отношений, основанных на взаимном уважении и учете интересов друг друга, что, по его словам, неоднократно подчеркивает президент Владимир Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выбирает «болевые точки России» для побуждения Москвы к дипломатии, и добавил, что в России должны переживать из-за проведения парада Победы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.