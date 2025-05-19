Кремль опроверг сообщения о планах Уиткоффа прилететь в майские праздники

Песков отверг сообщения о планах Уиткоффа прилететь в майские праздники

Tекст: Вера Басилая

Песков опроверг сообщения о том, что спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф якобы планировал посетить Россию в майские праздники, передает ТАСС.

«Это неправильная информация», – отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Песков также пояснил, что визиты Уиткоффа в Россию согласовываются и осуществляются очень быстро, когда в этом возникает необходимость. По его словам, никаких трудностей в организации таких встреч нет, а каналы связи со спецпосланником США работают исправно и поддерживаются на постоянной основе.

Он уточнил, что новая встреча может состояться в любое время, как только будет нужно.

Ранее сообщалось, что Стивен Уиткофф якобы планировал приехать в Стамбул для переговоров по Украине.

Президент России Владимир Путин встречался с посланником США Стивеном Уиткоффом в апреле в Петербурге. Вторая встреча Путина и Уиткоффа прошла в Москве.

