Китай поддержал продолжение диалога России и Украины ради мира

Tекст: Ольга Иванова

Китайские власти выступают за сохранение и развитие переговорного процесса между Россией и Украиной, передает ТАСС. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что Китай рассчитывает на дальнейшее обсуждение сторонами украинского кризиса ради поиска справедливого и устойчивого мира.

«Мы надеемся, что заинтересованные стороны продолжат переговоры и диалог для достижения справедливого, долгосрочного и обязующего мирного соглашения, приемлемого для каждой из них, и в итоге добьются политического урегулирования украинского кризиса», – заявила она на брифинге.

Мао Нин прокомментировала переговоры, прошедшие ранее в Стамбуле, отметив важность нахождения общего решения для выхода из кризиса. Власти КНР ранее неоднократно заявляли о необходимости дипломатических усилий для прекращения конфликта на Украине.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что считает Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.