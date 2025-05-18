Орбан назвал угрозой вступление Украины в Евросоюз

Tекст: Ольга Иванова

Орбан выступил с заявлением о недопустимости поспешного вступления Украины в Евросоюз, передает ТАСС. По его словам, такая перспектива противоречит венгерским национальным интересам и может негативно сказаться на безопасности страны.

Премьер-министр подчеркнул, что, по его мнению, членство Украины в ЕС является самой большой угрозой Венгрии. Он заметил, что Украине необходимы дополнительные финансовые средства, поэтому Киев стремится к присоединению к Евросоюзу любой ценой.

Орбан категорично заявил: «Мы не хотим, чтобы они превратили самую безопасную страну в Европе в гнездо мафии, и мы не хотим, чтобы деньги венгров поступали на Украину через Брюссель. Нет, нет и нет».

Ранее Орбан выступил против инициативы Еврокомиссии о выделении Украине финансовых средств и вооружений.