Марочко сообщил о «серьезном огневом мешке» для ВСУ у Редкодуба в ДНР

Марочко: ВСУ вскоре могут оказаться в серьезном огневом мешке у Редкодуба

Tекст: Ирма Каплан

Российские военные планомерно уничтожают укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Редкодуб в Донецкой Народной Республике, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие планомерно выбивают укрепрайоны украинских боевиков. Сильно не лезут, как говорится, на амбразуру и обходят по флангам данный населенный пункт», – поделился он.

По его словам, есть продвижения с севера – это населенный пункт Новомихайловка, и южнее военнослужащие успешно сражаются в районе населенного пункта Липовое.

Марочко отметил, что украинские войска, уверенные в возможности долгой обороны в Редкодубе, ошиблись и вскоре убедятся в этом.

«Через определенное время украинские войска попросту могут оказаться в довольно-таки серьезном огневом мешке. Более того, данный населенный пункт с запада припирается к водной преграде и они могут быть серьезно изолированы от внешних сил», – спрогнозировал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что продвижение российских войск в ДНР после освобождения Александрополя открывает дополнительные возможности для дальнейших наступательных действий на Часов Яр.