В Белоруссии переговоры в Стамбуле назвали тактическим успехом России

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, «других итогов мы и не ожидали», а проведение первого раунда переговоров уже можно считать позитивным результатом, передает ТАСС.

Эйсмонт также отметила, что в целом в оценке этого раунда белорусская сторона согласна с позицией США: «это, безусловно, пока тактический, но успех руководства России».

Эйсмонт подчеркнула, что Белоруссия никогда не стремилась стать посредником в урегулировании ситуации на Украине. Однако, если для достижения мира это потребуется и все стороны поддержат такую инициативу, Минск готов организовать переговорный процесс. Она добавила, что Белоруссия может провести переговоры так, «как не организует ни одна другая страна».

Пресс-секретарь также заявила, что участие в мирном процессе напрямую связано с будущим самой Белоруссии. По ее словам, страна готова и впредь содействовать диалогу, если этого потребует ситуация и согласятся все стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине. На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.