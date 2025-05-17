Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
В Белоруссии переговоры в Стамбуле назвали тактическим успехом России
Завершившийся первый раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле принес промежуточный успех для российской стороны, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
По ее словам, «других итогов мы и не ожидали», а проведение первого раунда переговоров уже можно считать позитивным результатом, передает ТАСС.
Эйсмонт также отметила, что в целом в оценке этого раунда белорусская сторона согласна с позицией США: «это, безусловно, пока тактический, но успех руководства России».
Эйсмонт подчеркнула, что Белоруссия никогда не стремилась стать посредником в урегулировании ситуации на Украине. Однако, если для достижения мира это потребуется и все стороны поддержат такую инициативу, Минск готов организовать переговорный процесс. Она добавила, что Белоруссия может провести переговоры так, «как не организует ни одна другая страна».
Пресс-секретарь также заявила, что участие в мирном процессе напрямую связано с будущим самой Белоруссии. По ее словам, страна готова и впредь содействовать диалогу, если этого потребует ситуация и согласятся все стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине. На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.