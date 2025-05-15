Россия не должна брать на себя какие-то обязательства, даже если бюрократия ВОЗ и перешла с окриков на елейные увещевания. Администрация Трампа в течение минуты, указом президента, вывела США из ВОЗ. А что нам мешает сделать это одним голосованием в Госдуме?2 комментария
Захарова сообщила о переносе переговоров в Стамбуле на вторую половину дня
Встреча представителей России и Украины в Стамбуле состоится во второй половине дня после изменения графика по предложению турецкой стороны.
О переносе переговоров России и Украины в Стамбуле на более позднее время сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, делегация России уже прибыла в Стамбул, а информация о ее составе была размещена на официальных ресурсах Кремля.
«Делегация наша находится в Стамбуле, ее состав известен, соответствующая информация была опубликована на ресурсах Кремля. Переговоры по инициативе турецкой страны перенесены на вторую половину дня», – отметила Захарова во время брифинга. Новое время встречи согласовано сторонами, подробности повестки остаются прежними.
Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.
Российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.
Украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров в Стамбуле вопросом о тридцатидневном прекращении огня.