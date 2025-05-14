Суд в Польше запретил дальнобойщикам перекрывать границу с Украиной

Tекст: Антон Антонов

Апелляционный суд в Люблине отменил постановление суда первой инстанции и признал правомерным запрет мэра Дорогуска на проведение акции протеста, передает ТАСС со ссылкой на Radio Lublin.

Судья Дорота Яницкая заявила, что цель перевозчиков заключалась не в протесте, а в блокаде польско-украинской границы. Организатор протеста Рафал Меклер отметил: «Мы все еще стоим, но акции протеста больше не будет. Это не будет концом нашей борьбы за польский транспортный сектор, это всего лишь очередной этап, который мы завершаем». По его словам, местные власти действовали в интересах Киева.

Государственной таможенной службы Украины сообщила, что протестующие разблокировали движение у пункта пропуска «Ягодин – Дорогуск». С 13 мая пункт пропуска снова функционирует в штатном режиме. За ночь с 12 на 13 мая таможенный пост «Ягодин» оформил восемь грузовиков, при этом накануне в очереди оставалось 1391 транспортное средство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях польские дальнобойщики возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на пункте пропуска у Дорогуска из-за несогласия с льготами для перевозчиков с Украины. Киев потребовал от Варшавы немедленно разблокировать границу с Украиной.