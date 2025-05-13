Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.0 комментариев
Путин поручил создать в Москве театр современной патриотической драматургии
В Москве появится новый театр, специализирующийся на современной патриотической драматургии, запуск которого предусмотрен до конца текущего года.
Президент России Владимир Путин поручил создать в столице театр, ориентированный на продвижение современной патриотической драматургии.
Согласно опубликованному на сайте Кремля перечню поручений, новый театр должен быть организован до 30 ноября.
В создании театра будут участвовать правительство Москвы, Минкультуры, Совет при президенте по культуре и искусству, а также «Союз писателей России».
Поручение президента направлено на поддержку актуальных патриотических тем в культурной сфере страны. Новый театр станет дополнительной площадкой для современных российских драматургов, освещающих вопросы патриотизма через театральное искусство.
Кроме того, президент поручил разработать законопроект о льготной аренде для книжной торговли и организаторов культурных мероприятий. Как говорится в перечне поручений, законодательная инициатива должна предусматривать возможность предоставления государственного и муниципального имущества по сниженным арендным ставкам для таких организаций. На подготовку этого законопроекта отведено время до 15 декабря.