Полянский: Переговоры между Россией и Украиной могут случиться довольно скоро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Переговоры между Россией и Украиной могут начаться уже в ближайшем будущем при условии, что Киев будет готов к серьезной работе по устранению существующих проблем, передает РИА «Новости».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что прямые переговоры могут состояться «довольно скоро», если украинская сторона проявит инициативу в разрешении вызвавших конфликт вопросов.

Полянский подчеркнул: «Если будут предприняты серьезные и значимые усилия по разрешению проблем, которые привели к этому кризису, я думаю, что это может произойти довольно скоро». По его словам, Москва готова к диалогу и ожидает шагов навстречу от Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне состоялась встреча по Украине, на которой стороны договорились о проведении новых консультаций, госсекретарь США Марко Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона в украинском вопросе, а власти США выразили недовольство отказом Киева уступить часть территорий.