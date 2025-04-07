  • Новость часаПутин поддержал расширение «плоских» тарифов «Аэрофлота» для Дальнего Востока
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    Для «ядерного возрождения» Западу снова нужна Россия
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    Минобороны заявило о шести новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Хинштейн сообщил о минировании ВСУ домов и кладбищ в Курской области
    Кремль указал на препятствия для прекращения огня на Украине
    Стало известно о планах открыть Русский дом в Стамбуле
    Посольство США в России поздравило Овечкина с рекордом в НХЛ
    Мнения
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему российская этно-музыка становится популярной

    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

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    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

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    7 апреля 2025, 14:51 • Новости дня

    Путин обсудил программу «Шаттл» с главой «Аэрофлота»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским президент России Владимир Путин попросил рассказать о программе «Шаттл», которая обеспечивает частые рейсы между Москвой и Петербургом.

    Путин задал уточняющие вопросы о количестве кресел и названии программы, передает ТАСС.

    Александровский сообщил, что загрузка рейсов летом достигала 94-95%, а среднегодовая загрузка составляет около 90%. При этом основная компоновка самолета – 100 кресел без бизнес-класса. Программа позволила увеличить налет на самолетах SSJ-100 на 50%.

    Генеральный директор также отметил, что программа была реализована в 2024 году и является ключевым продуктом для компании. «Аэрофлот» является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet в России, имея в распоряжении 78 воздушных судов такого типа.

    Программа позволяет пассажирам бесплатно менять билеты в пределах 12 часов, но сохраняя направление. В рамках программы выполняется более 70 рейсов в сутки.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским развитие компании и текущие проблемы в авиаотрасли.

    В ходе встречи Путин предложил «Аэрофлоту» расширить «плоские» тарифы для Дальнего Востока.

    5 апреля 2025, 23:55 • Новости дня
    Суд арестовал 5,6 млрд рублей у Чубайса и еще семи человек
    Суд арестовал 5,6 млрд рублей у Чубайса и еще семи человек
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Москвы принял решение о наложении ареста на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании Роснано.

    Как сообщает ТАСС, арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Роснано о наложении ареста на активы бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек. Общая сумма арестованных средств и имущества составляет 5,6 млрд рублей.

    Иск был направлен против Анатолия Чубайса, Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина. Роснано требует солидарного взыскания убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов. Суд также поддержал ходатайство о наложении ареста на средства близких родственников ответчиков.

    В прошлом суд уже арестовывал имущество топ-менеджеров Роснано по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Следствие утверждает, что в 2017 году руководители использовали искаженные данные отчетности для сокрытия убытков и получения дополнительного финансирования. Это привело к убыткам государства в размере более 43 млрд рублей в последующие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице прошли задержания бывших заместителей экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса.

    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился в Следственный комитет с просьбой проверить действия Анатолия Чубайса на наличие признаков преступлений.

    Экс-топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев обвиняются в особо крупном мошенничестве и объявлены в международный розыск.

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    6 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Эксперты: Успех ВС России в Сумской области создает для ВСУ новые условия на фронте
    Эксперты: Успех ВС России в Сумской области создает для ВСУ новые условия на фронте
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские военные широким фронтом ведут наступление в Сумской области, о чем свидетельствует освобождение населенного пункта Басовка. Если динамика сохранится, следующим этапом операции станет уничтожение логистических узлов ВСУ, что не позволит противнику стабилизировать линию фронта ввиду ее предельной растянутости и тяжелых боев на других направлениях в Харьковской области и Донбассе.

    «Освобождение Басовки и дальнейшее продвижение на юг Сумской области позволяют российским военным с запада охватить группировку противника, который пока ведет бои в районе Олешни Курской области», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По словам эксперта, ВС России в Сумской области наступают широким фронтом, тем самым «закругляя» линию боевого соприкосновения: «То есть, мы обходим те части ВСУ, которые опираются на трассу, ведущую через Юнаковку на Суджу».

    При этом российские войска традиционно наносят фланговые удары по частям противника с нескольких сторон, повышая потери в рядах ВСУ. На этом фоне группировка неприятеля в Курском приграничье продолжает сокращаться.

    «ВСУ контролируют небольшой участок, опирающийся на Олешню, и отдельный кусочек земли между Горналем и Гуево. Там их снабжение идет через дорогу, расположенную восточнее», – добавил Онуфриенко и указал, что на данный момент Россия де-факто контролирует уже порядка пяти населенных пунктов в Сумской области.

    В свою очередь отраслевой Telegram-канал «Военная хроника» добавляет: «С учетом недавней зачистки границы и начавшегося давления на тыловую инфраструктуру украинской армии в регионе, – это первый шаг по началу наступления в глубину украинской территории».

    «До недавнего времени удары по Сумской области шли в основном артиллерией, авиацией или баллистикой. Но переход и закрепление на границе могут повлечь за собой тяжелые для ВСУ последствия», – уточнили авторы канала и задались вопросом: «Не в дефиците ли ВСУ на этом направлении мобильных резервов дело?».

    «Основные силы у противника сейчас под Часовым Яром, еще часть перекинута на другие участки, включая Купянск и Покровск. Возможно, именно из-за этого слабые участки границы начинают проседать, и российские подразделения занимают позиции», – допускают эксперты.

    «Если динамика сохранится, следующим этапом станет подавление оставшихся опорных пунктов и вынос логистических узлов, чтобы лишить ВСУ возможности даже временно стабилизировать линию фронта», – рассуждают авторы. Они также указывают: теперь главкому ВСУ Александру Сырскому придется «тушить» помимо Волчанска, Купянска и Покровска еще и Сумскую область.

    «Причем делать это придется в условиях, когда логистика перегружена, а фронт вытянут до предела. В таких условиях каждый новый участок означает минус внимание и ресурсы для остальных отрезков», – заключили в «Военной хронике».

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Басовка в Сумской области. Согласно информации, поступившей от российских силовых структур, бойцы практически вышли на трассу, ведущую в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Курской области.

    Любопытно, что в середине недели несколько групп украинских морпехов из 36-й бригады попытались покинуть Басовку, однако ВС России пресекли попытку бегства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему России важно зачистить Сумскую область и как это поспособствует созданию буферной зоны.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    5 апреля 2025, 10:30 • Новости дня
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала планы Германии запретить русским и белорусам участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, сравнив это с нацистскими практиками.

    В своем Telegram-канале она отметила, что МИД Германии рекомендовал не допускать представителей России и Белоруссии к участию в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Захарова подчеркнула, что меры Германии напоминают нацистские практики создания гетто по этно-национальному признаку.

    Она заявила, что возможное удаление русских и белорусов с мероприятий можно расценивать как возрождение нацизма, особенно в год 80-летия Победы. Захарова также указала, что такие действия Германии оскорбительны и неприемлемы.

    В своем заявлении Захарова выразила мнение, что реализация этих мер станет своеобразным «триумфом воли» для Анналены Бербок, проводя параллель с одноименным фильмом Лени Рифеншталь.

    Она также отметила, что Бербок претендует на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, что делает ее действия еще более значимыми на мировой арене.

    Ранее исполняющая обязанности главы МИД Германии прибыла в Киев, где объявила о выделении 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

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    4 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс осознает реальные проблемы Европы.

    В своем заявлении Дмитриев подчеркнул, что Вэнс открыто говорит о том, что Россия не является главным вызовом для Европы, передает ТАСС

    Подобные высказывания Вэнса демонстрируют его ясное понимание текущей ситуации и необходимость называть вещи своими именами, добавил глава РФПИ.

    Дмитриев отметил, что взгляды вице-президента США идут вразрез с мнением брюссельских чиновников, которые часто пользуются шаблонными заявлениями и лозунгами.

    Вэнс ранее заявил, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

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    6 апреля 2025, 17:49 • Новости дня
    Россияне стали дольше ждать общественный транспорт

    Время ожидания транспорта в России достигло рекордных 15 минут 48 секунд

    Россияне стали дольше ждать общественный транспорт
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Время ожидания общественного транспорта в России увеличилось до рекордных 15 минут и 48 секунд в обе стороны, что стало максимальным показателем как минимум за девять лет.

    Согласно анализу данных комплексного наблюдения Росстата, это максимальный показатель с 2016 года. До 2024 года среднее время ожидания не превышало 12 минут, передает РИА «Новости».

    Кроме того, россияне стали реже использовать общественный транспорт. Среднее количество поездок в месяц снизилось с почти 18 до 17, хотя общее время в пути увеличилось. В среднем на поездку уходит 42 минуты и 42 секунды, что на две минуты больше, чем в 2022 году.

    Исследование охватывает 60 тыс. домохозяйств и проводится раз в два года. Оно базируется на выборочном опросе представителей различных групп населения по всей России. Доля пользующихся общественным транспортом снизилась с 53,5 до 50,5 процента, чаще всего это молодые люди от 15 до 24 лет и старшее поколение от 70 лет.

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    4 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Россия передаст 50 «Москвичей» новому таксопарку в Гаване

    Чернышенко: Россия передаст Кубе 50 «Москвичей» для таксопарка в Гаване

    Россия передаст 50 «Москвичей» новому таксопарку в Гаване
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия планирует начать реализацию проекта по организации таксопарка в Гаване в ближайшее время, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    На пленарном заседании российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чернышенко сообщил, что проект включает передачу 50 автомобилей «Москвич» Кубе, передает ТАСС.

    Это станет первым шагом к созданию нового таксопарка в столице страны. По словам вице-премьера, финансовые решения, необходимые для запуска проекта, уже приняты.

    Ранее автозавод «Москвич» объявил о намерении начать продажи новой модели «Москвич-8» в феврале 2025 года.

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    4 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Россия и Куба подписали 13 соглашений о сотрудничестве

    Россия и Куба подписали соглашение в сфере здравоохранения

    Россия и Куба подписали 13 соглашений о сотрудничестве
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки.

    Подписание состоялось во время рабочего визита российской делегации на Кубу во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, передает РИА «Новости». Соглашение приурочено к 65-летию восстановления дипломатических связей между странами.

    Церемония подписания прошла в рамках 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Гаване. Документ с российской стороны подписал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, а с кубинской – первый заместитель министра здравоохранения республики Таниа Маргарита Крус Эрнанадес.

    Всего стороны подписали 13 соглашений, включая договор о создании Лаборатории искусственного интеллекта в Российско-Кубинском научно-исследовательском центре, расположенном в Южном федеральном университете и Технологическом университете Гаваны. Также были заключены соглашения о сотрудничестве между Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина и Педагогическим университетом Энрике Хосе Вароны.

    В частности, Чернышенко и заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас Руис подписали заключительный акт заседания.

    Напомним, вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибыл в Гавану в рамках рабочего визита на Кубу. На пленарном заседании российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чернышенко сообщил, что Россия передаст Кубе 50 «Москвичей» для таксопарка в Гаване.

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    4 апреля 2025, 17:52 • Новости дня
    Рособоронэкспорт предложил на экспорт оружие для борьбы с пиратством
    Рособоронэкспорт предложил на экспорт оружие для борьбы с пиратством
    @ Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рособоронэкспорт предложил странам Сахеля продукцию для вооруженных сил, которая поможет противодействовать сепаратизму, наркотрафику и пиратству, сообщил гендиректор компании Александр Михеев.

    Михеев подчеркнул, что Африка сегодня сталкивается с угрозами, характерными для многих регионов и стран, включая рост террористической опасности и международной организованной преступности, передает ТАСС. Он добавил, что высокую напряженность создает активизация наркотрафика, пиратства, незаконной миграции и добычи ресурсов.

    «Рособоронэкспорт предлагает африканским партнерам продукцию, наиболее актуальную для оснащения вооруженных сил и других силовых ведомств», – заявил Михеев.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об активном сотрудничестве России и стран Сахеля в области обороны, подчеркнув подготовку кадров для вооруженных сил Мали и другие гуманитарные проекты.

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    5 апреля 2025, 10:46 • Новости дня
    Боевики ВСУ избили жителя Курской области за незнание украинского языка
    Боевики ВСУ избили жителя Курской области за незнание украинского языка
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области украинские боевики жестоко избили местного жителя, угрожая ему оружием, за незнание украинского языка, как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Следственный комитет установил, что в марте 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области украинские боевики избили мирного жителя за незнание украинского языка, передает ТАСС.

    Петренко подтвердила эту информацию, отметив, что преступление сопровождалось угрозами оружием.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

    В ходе допроса, видео которого предоставлено Следственным комитетом, жена пострадавшего мужчины рассказала, что боевики угрожали, стреляя по земле рядом с коленями. За незнание украинского языка мужчину били по голове.

    В настоящее время ведется предварительное следствие, чтобы установить всех причастных к этому преступлению представителей вооруженных формирований Украины.

    Ранее на Украине насильно мобилизовали националиста, который пожаловался на русскую музыку в ТЦК.

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    5 апреля 2025, 07:43 • Новости дня
    Система ПВО России за ночь сбила 49 украинских дронов

    Минобороны: Система ПВО России за ночь сбила 49 украинских дронов

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь сбила 49 украинских беспилотников, включая 16 в Воронежской области и 14 в Белгородской, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО за прошедшую ночь перехватили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 16 дронов были сбиты над территорией Воронежской области, 14 – над Белгородской.

    По данным Минобороны, шесть беспилотников были уничтожены в Курской и еще шесть в Самарской областях. В республике Мордовия было перехвачено три БПЛА. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

    Накануне силы ПВО России за ночь сбили 107 украинских беспилотников самолетного типа, из которых больше всего – 34 – было уничтожено над Курской областью, а три – над Тамбовской областью.

    В Тамбовской области в результате атаки украинских дронов была повреждена труба газопровода и крыша частного дома.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что атака более чем 100 украинских беспилотников на гражданские объекты в России за одну ночь демонстрирует отсутствие стремления Киева к миру.

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    5 апреля 2025, 23:42 • Новости дня
    Илон Маск призвал к окончанию войны на Украине

    Маск предложил прекратить «бессмысленные смерти» на Украине, поддержав Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выступил против продолжения конфликта на Украине, назвав его бессмысленным и требующим немедленного завершения.

    Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство в администрации Дональда Трампа, призвал к прекращению конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

    Во время своего выступления на конгрессе итальянской партии «Лига», Маск подчеркнул необходимость остановить «бессмысленные смерти» и заявил о поддержке позиции президента Трампа в вопросе достижения мира.

    Отвечая на вопрос Маттео Сальвини, лидера партии и вице-премьера Италии, Маск выразил неодобрение в отношении тех, кто способствует продолжению войн.

    Он отметил, что «мы будем бесконечно пускать молодых людей в топку без смысла» и это является «жестоким, бесчеловечным и бессмысленным». Маск заявил, что пришло время положить конец этой «бессмысленной машине смерти».

    Маск также выразил недоумение по поводу продолжения боевых действий между русскими и украинцами, задаваясь вопросом: «Почему русские и украинцы в траншеях должны убивать друг друга? Сколько еще?». Он подчеркнул необходимость завершения конфликта и достижения мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск призвал прекратить конфликт на Украине, назвав сторонников продолжения боевых действий лицемерами и лжецами.

    Он также подчеркнул необходимость остановить «машину смерти». Маск заявил о возможной волне терактов в Европе, которые создадут угрозу для жизни людей и приведут к массовым убийствам.

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    6 апреля 2025, 03:34 • Новости дня
    Стало известно об испытаниях дрона-охотника в России в апреле

    Российский дрон «Фортуна-Т» с ИИ для борьбы с украинскими катерами подготовили к испытаниям

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские специалисты планируют в апреле провести испытания беспилотника «Фортуна-Т», который предназначен для борьбы с украинскими безэкипажными катерами.

    Ведущий инженер Центра беспилотных компетенций сообщил порталу ТАСС, что в апреле в России пройдут испытания беспилотного летательного аппарата самолетного типа «Фортуна-Т». Этот дрон оснащен системой искусственного интеллекта и предназначен для охоты за украинскими безэкипажными катерами.

    Специалист объяснил, что «Фортуна-Т» будет запускаться с руки без использования вспомогательных устройств. Аппарат сможет барражировать над водной поверхностью в течение трех часов, обнаруживая катера. Как только дрон зафиксирует катер, он в автоматическом режиме наводится на него для поражения.

    Кроме того, «Фортуна-Т» оснащен тепловизором, который позволяет выявлять объекты на воде. Разработчики аппарата рассчитывают, что его испытания подтвердят высокую эффективность в условиях реальных задач Военно-морского флота РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области испытали дрон-перехватчик отряда Б.А.Р.С «Сармат», который достиг рекордной скорости 318 километров в час для беспилотников данного типа.

    В России успешно испытали новый робототехнический комплекс для штурмовых действий, способный действовать на расстоянии до 15 километров и оснащенный дневными и ночными режимами наблюдения.

    Также в России ведется разработка робота-андроида БРЧ-1, который будет использоваться в боевых условиях, а первые испытания запланированы на начало 2025 года, как рассказал генконструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

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    6 апреля 2025, 02:09 • Новости дня
    Роснедра назвали причины слабого развития добычи РЗМ в России

    Роснедра объяснили слабое развитие добычи редких металлов низким спросом и конкуренцией

    Tекст: Денис Тельманов

    Слабое развитие добычи редких металлов в России связано с низким спросом и конкуренцией, а также дороговизной технологий и удаленностью месторождений.

    Слабое развитие добычи редких и редкоземельных металлов в России обусловлено рядом факторов, сообщает РИА «Новости». Основные причины – это низкий внутренний спрос и высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей, предлагающих продукцию по более низким ценам.

    Роснедра отметили, что добыча таких металлов, как литий, в России пока не ведется, однако тантал, ниобий и цирконий добываются, преимущественно в Арктике. Дополнительные сложности связаны с комплексным составом руд, требующим внедрения сложных и дорогих технологий для извлечения редких металлов.

    Кроме того, многие месторождения расположены в удаленных районах с недостаточно развитой инфраструктурой, что создает проблемы для отработки и требует значительных инвестиций. Будущее отрасли будет зависеть от развития высокотехнологичных отечественных отраслей, потребляющих редкие металлы, и решения технологических задач переработки сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский контроль над месторождениями титана и урана на Украине угрожает странам Запада, оказывающим Киеву поддержку.

    В Карагандинской области Казахстана обнаружено месторождение редкоземельных металлов с запасами в 1 млн тонн, среди которых церий, лантан, неодим и иттрий.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите в Самарканде предложил создать в Астане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, подчеркнув стратегическое значение этой инициативы.

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    7 апреля 2025, 10:25 • Новости дня
    В России стартовала акция по обмену монет на бумажные деньги

    Tекст: Евгения Караваева

    Акция «Монетная неделя», в рамках которой можно обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги или зачислить на банковский счет, пройдет с 7 по 19 апреля по всей России.

    Акция «Монетная неделя» стартовала в России и продлится по 19 апреля. Как сообщает Центробанк, граждане могут обменять мелочь на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах. Также предоставляется возможность зачислить сумму на личный счет в любом из банков.

    Количество участников акции существенно возросло по сравнению с предыдущим годом. Теперь более 34 тыс. торговых точек и около 4 тыс. отделений банков готовы принять монеты от граждан без комиссии. Детальную информацию можно уточнить на сайте монетнаянеделя.рф.

    В прошлом году акция состоялась дважды, по итогам акции в оборот было возвращено 75 млн монет на общую сумму 320 млн рублей. Вес собранной мелочи составил 336 тонн, что эквивалентно более чем пяти железнодорожным вагонам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк опроверг информацию о выпуске купюр номиналом 10 тыс. рублей. Банк России также сообщил, что рассматривает возможность размещения российского флага на новых банкнотах.

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    4 апреля 2025, 21:17 • Новости дня
    ПВО сбила четыре украинских дрона над Курской областью

    Минобороны: ПВО сбила четыре украинских дрона над Курской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России сообщило об успешном перехвате и уничтожении четырех украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Инцидент произошел 4 апреля в период с 19:00 до 20:00 по московскому времени, передает ТАСС.

    По данным ведомства, беспилотники были обнаружены и сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Курской областью.

    Ранее в рамках двухчасовой операции дежурные средства ПВО успешно сбили пять украинских беспилотников, три из которых были уничтожены над Белгородской областью.

    Накануне российские силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника в шести областях, включая Брянскую и Курскую.

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