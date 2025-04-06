Канатная дорога на ВДНХ закрылась из-за сильного ветра

Апрельский снегопад в Минске отменил футбольный матч

Снегопад в Минске отменил матч «Динамо» и «Немана»

Tекст: Мария Иванова

Минск накрыл апрельский снегопад, что привело к отмене футбольного матча. Как передает РИА «Новости», в связи с погодными условиями в городе возможны отклонения в расписании движения общественного транспорта. «Минсктранс» призвал горожан учитывать эти изменения при планировании поездок.

ГАИ Минска напомнила водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции из-за сложных дорожных условий, вызванных снегопадом. Пешеходам рекомендовали использовать светоотражающие элементы и быть внимательными при переходе дорог. Сотрудники ГАИ готовы помочь участникам дорожного движения, как сообщается в Telegram-канале ГАИ Минского горисполкома.

На футбольный матч между минским «Динамо» и гродненским «Неманом» снегопад оказал более значительное влияние. Встреча была остановлена на четырнадцатой минуте и затем перенесена. Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что новая дата игры будет объявлена позже.

Несмотря на сильные осадки, международный аэропорт Минска продолжает работать по расписанию – вылеты и прилеты выполняются без задержек. Синоптики и МЧС предупредили о неблагоприятной погоде на 6 апреля, включая усиление ветра и дальнейшие снегопады. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности на выходные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник в Москве ожидается ухудшение видимости до 150 метров из-за снежного вихря, при этом выпадет до 43 мм осадков, что превышает среднюю норму за весь апрель.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в начале следующей недели в центральной России ожидается резкое похолодание с 7 по 9 апреля, когда температура упадет на 5-9 градусов ниже нормы, затронув более десяти регионов.