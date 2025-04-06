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Канатная дорога на ВДНХ закрылась из-за сильного ветра
В Москве временно остановили работу канатной дороги на ВДНХ из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе парка «Орион».
В сообщении семейного тематического парка «Орион» в Telegram-канале говорится о повышенной ветровой нагрузке, которая стала причиной остановки работы.
«Уважаемые гости. Сообщаем вам, что в связи с неблагоприятными погодными условиями – повышенной ветровой нагрузкой – работа канатной дороги временно приостановлена до улучшения метеоусловий», – говорится в сообщении парка.
Напомним, циклон «Зион» принес в Москву и южные районы московского региона значительное количество осадков, достигшее 43% от месячной нормы в некоторых местах.