Буданов призвал «не воюющих за Киев» лишать гражданства Украины

Буданов предложил не считать гражданами Украины тех, кто не воюет за киевский режим

Tекст: Вера Басилая

Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) считает, что украинцы, которые не участвуют в боевых действиях или не поддерживают киевский режим в тылу, не вправе считаться гражданами Украины, передает ТАСС .

По его словам, каждый гражданин должен внести свой вклад в защиту страны. Он отметил, что те, кто не находятся на передовой, обязаны активно помогать властям и армии в тылу. Буданов заявил, что «кто-то может с автоматом в руках защищать», а кто-то должен «в тылу ковать победу», но все должны работать вместе ради достижения общей цели.

Буданов выразил мнение, что те, кто отказывается участвовать в этих усилиях, не могут считаться гражданами и общество должно воспринимать их именно так.

Ранее на Украине предлагали перестать считать некоторых украинских граждан «украинцами этически и политически». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему это выгодно киевскому режиму.