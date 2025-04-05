За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.5 комментариев
Буданов призвал «не воюющих за Киев» лишать гражданства Украины
Буданов предложил не считать гражданами Украины тех, кто не воюет за киевский режим
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинцы, не поддерживающие киевский режим ни на передовой, ни в тылу, не имеют права называться гражданами Украины, сообщает украинское издание «Страна».
Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) считает, что украинцы, которые не участвуют в боевых действиях или не поддерживают киевский режим в тылу, не вправе считаться гражданами Украины, передает ТАСС .
По его словам, каждый гражданин должен внести свой вклад в защиту страны. Он отметил, что те, кто не находятся на передовой, обязаны активно помогать властям и армии в тылу. Буданов заявил, что «кто-то может с автоматом в руках защищать», а кто-то должен «в тылу ковать победу», но все должны работать вместе ради достижения общей цели.
Буданов выразил мнение, что те, кто отказывается участвовать в этих усилиях, не могут считаться гражданами и общество должно воспринимать их именно так.
Ранее на Украине предлагали перестать считать некоторых украинских граждан «украинцами этически и политически». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему это выгодно киевскому режиму.