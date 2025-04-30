Хинштейн: В Курской области погибли 288 мирных жителей из-за вторжения ВСУ

Хинштейн: С начала вторжения ВСУ в Курской области погибли 288 мирных жителей

Tекст: Алексей Дегтярев

С августа в регионе ущерб здоровью получили 791 человек, из них 288 человек погибло, 430 попали в больницы, указал Хинштейн в своем Telegram-канале со ссылкой на Минздрав России.

Он добавил, что еще пока не все тела погибших гражданских удалось вывезти из приграничной зоны области, потому число жертв вырастет.

По словам врио губернатора, следователи возбудили 479 уголовных дел по фактам пыток и расстрелов мирного населения со стороны украинских военных.

«Практически каждый день мы видим, как со стороны ВСУ происходят удары по нашим гражданским объектам, как мирные жители получают ранения и, к сожалению, нередко погибают», – указал Хинштейн.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как освобождение Курской области скажется на дальнейшем ходе спецоперации.