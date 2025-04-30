На Украине заговорили о создании космических войск

Лавров объяснил призыв Киева к перемирию

Лавров объяснил призыв Киева к перемирию отступлением ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров заявил, что киевские власти изменили свою позицию и начали требовать немедленного перемирия без предварительных условий на фоне отступления Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

По его словам, «украинский режим пятится все активнее назад», что и стало причиной смены риторики Киева о переговорах. Лавров отметил, что на фоне ситуации на боевых позициях Киев фактически изменил свою политику на 180 градусов, начав добиваться перемирия как можно скорее.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц, отвергнув предложение президента России Владимира Путина о перемирии на три дня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал невнятную позицию Киева по перемирию на День Победы как явную манипуляцию со стороны украинских властей, а отсутствие реакции Киева и европейских столиц на инициативу российского президента Владимира Путина о перемирии, по мнению Пескова, показало, кто действительно стремится к миру на Украине, а кто предпочитает войну.