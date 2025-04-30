Axios сообщил о готовности США признать Крым российским вместо Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане заявил, что США, а не Украина, признают Крым частью России. Об этом информирует издание Axios со ссылкой на собственные источники.

В материале отмечается, что Зеленский в ходе встречи повторил нежелание признавать Крым российским. В ответ Трамп подчеркнул, что не требует этого от Украины, а признание полуострова возможно со стороны США.

Также сообщается, что Зеленский выразил готовность идти на уступки ради завершения конфликта, однако отметил необходимость твердых гарантий безопасности для реализации подобных решений.

Ранее представитель МИД в Симферополе Артем Березовский заявил, что появление сообщений в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма связано с желанием западных политтехнологов «прощупать почву».

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что закрепление российского статуса Крыма и Донбасса является обязательным условием для урегулирования ситуации на Украине.

Между тем в Брюсселе опасаются, что признание Крыма может стать первым шагом к признанию Донбасса и Таврии субъектами РФ, что окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».