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The Times: Европа не смогла собрать 25 тыс. военных для Украины
Европейские государства сталкиваются с нехваткой людей и средств для формирования миссии численностью даже 25 тыс. военных для отправки на Украину, сообщила газета The Times со ссылкой на источники.
Европейские страны не смогут отправить 25 тыс. военных на Украину из-за нехватки ресурсов, передает ТАСС со ссылкой на The Times и собственные источники. Начальник штаба обороны ВС Британии Тони Радакин ранее предлагал направить 64 тыс. военнослужащих после возможной мирной сделки с Россией. Лондон и Париж выразили готовность выделить по 10 тыс. военных каждый.
На встрече представителей стран Евросоюза 10 апреля была высказана обеспокоенность этими планами. Как отмечают источники, министры обороны заявили: «нет никаких шансов» собрать 64 тыс. солдат, а даже 25 тыс. человек станут пределом совместных усилий. По их подсчетам, с учетом ротации потребуется обеспечить 256 тыс. военнослужащих на два года, что кажется малореальным.
Эстония и Финляндия выразили опасения, что подобная инициатива ослабит их собственную пограничную оборону. Германия также выступила против, хотя не исключила возможность участия в будущем. Польша, Испания и Италия полностью отказались от отправки своих военных на Украину.
Вместе с тем, Британия и Франция рассматривают вариант отправки военных инструкторов на западную часть Украины. Их задача – размещение сил, однако они не будут находиться вблизи линии фронта, охранять стратегические объекты или заниматься защитой украинских военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении через США требовать от России «обязательств» по Украине, британские военные назвали планы лидера лейбористов Кира Стармера по урегулированию ситуации на Украине политическим театром, а страны Запада предложили направить на Украину миротворческие силы из Азии и Южной Америки.