Зеленский допустил прекращение огня в ближайшие недели или месяцы

Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул, что события могут развиваться по-разному, и иногда все может произойти мгновенно, передает ТАСС.

На встрече с представителями территориальных общин Черниговской области, которую транслировал его офис, Зеленский сказал: «Я думаю, это возможно сделать максимально [скоро], в ближайшие недели, может быть месяцы. Может быть по-разному, иногда все случается в один момент. Особенно с этой частью завершения войны – горячая фаза, полное прекращения огня».

Эти слова стали ответом на вопрос о перспективах мирного урегулирования конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел опрос о значении нормализации отношений между Россией и США.

Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.