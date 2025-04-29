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Лавров заявил об отсутствии честных механизмов перемирия на Украине
Лавров сообщил о невозможности честного контроля 30-дневного перемирия на Украине
Глава МИД России указал на отсутствие объективного и прозрачного контроля за соблюдением режима перемирия вдоль всей линии соприкосновения.
Механизмов для честного мониторинга предлагаемого 30-дневного перемирия на Украине в настоящее время не существует, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии, передает ТАСС.
Глава МИД России подчеркнул: «Президент России пояснил, что на всей линии соприкосновения необходимо, для того чтобы это перемирие сработало и достигло своей цели, обеспечить четкий, повседневный, объективный, транспарентный мониторинг того, кто и как себя ведет». По его словам, возможности украинских властей устраивать провокации хорошо известны, и такие действия продолжались бы независимо от организации перемирия.
Лавров добавил, что Москва не видит возможностей для честного мониторинга и, соответственно, для добросовестного выполнения условий перемирия.
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, в Кремле обратили внимание на отсутствие ответной реакции на предложение президента России о перемирии от Киева и европейских столиц, а глава российского МИД Сергей Лавров связал призыв Киева к срочному перемирию с тем, что украинские войска вынуждены активно отступать на линии боевого соприкосновения.