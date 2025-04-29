  • Новость часаРоссийские войска освободили Дорошовку в Харьковской области
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    За что Скандинавия выгоняет российских релокантов
    МС-21 с отечественными системами впервые поднялся в небо
    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 мая
    NYT: Новым папой римским может стать азиат
    В России заявили об отсутствии будущего у Одессы с киевским режимом
    Убитый в Подмосковье генерал Москалик руководил мониторингом в зоне СВО
    В Анталье перевернулся автобус с 18 российскими туристами
    Финляндия предостерегла Украину от территориальных уступок Москве
    Пакистан сбил индийский беспилотник
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

    27 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    9 комментариев
    29 апреля 2025, 12:42 • Новости дня

    Источник: Военкор Еремин мог погибнуть из-за украинских дроноводов «Дикие шершни»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство российского военного корреспондента Семена Еремина может быть связано с действиями ударной группы БПЛА ВСУ «Дикие шершни», сообщил источник в силовых структурах.

    На момент гибели военкора рядом действовала ударная группа «Дикие шершни», она работала в зоне ответственности первого стрелкового батальона 58-й мотопехотной бригады, сказал собеседник ТАСС.

    О причастности 58-й мотопехотной бригады ВСУ к гибели журналиста сообщал пленный украинский солдат Роберт Погорелов.

    Военкор Семен Еремин погиб в апреле 2024 года в зоне СВО в результате удара украинского FPV-дрона. СК России сообщал, что установит всех причастных к его гибели.

    28 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Зеленский отверг инициативу о трехдневном перемирии

    Глава киевского режима Зеленский назвал предложение о перемирии манипуляцией

    Зеленский отверг инициативу о трехдневном перемирии
    @ Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц, отвергнув предложение президента России Владимира Путина о перемирии на три дня.

    Зеленский назвал предложение президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии в мае манипуляцией, передает украинское издание «Страна».

    Зеленский потребовал прекратить огонь немедленно и безусловно и не меньше, чем на 30 дней.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие с восьмого по одиннадцатое мая в честь юбилея Победы.

    Москва предупредила, что в случае нарушений Украиной перемирия Вооруженные силы России дадут адекватный и эффективный ответ.

    Белый дом заявил о намерении добиваться постоянного перемирия на Украине.

    Эксперты отметили, что перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    28 апреля 2025, 22:59 • Новости дня
    Офицер ВСУ от имени военных пригрозил киевским властям

    Офицер ВСУ пригрозил последствиями для Киева при уступке территорий Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Командир 414-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Мадяр» пригрозил киевским властям последствиями, если власти на Украине откажутся от территорий при переговорах с Москвой.

    Заявление Мадяра прозвучало в эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук. Офицер подчеркнул, что если власти будут вести переговоры с Москвой не в интересах народа, они «получат по куполу», передает Лента.ру.

    Мадяр также отметил, что после завершения боевых действий около миллиона военных вернется с фронта, где «они не теряли времени зря».

    По его словам, если у военных возникнут вопросы к целостности страны, некоторых представителей власти ожидают «серьезные неприятности».

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, однако вернуть полуостров военным путем невозможно.

    Президент США Дональд Трамп отверг требования о передаче Крыма и других регионов Украине, назвав их «нелепыми».

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и воссоединение полуострова с Россией является историческим выбором.

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    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    28 апреля 2025, 21:25 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о действиях России в случае отказа Киева от перемирия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о начале перемирия ко Дню Победы вне зависимости от позиции Киева, призвал обращаться к ранее опубликованному заявлению Кремля.

    «Читайте заявление», – заявил Песков журналистам, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева. Москва предупредила, что в случае нарушений Украиной перемирия Вооруженные силы РФ «дадут адекватный и эффективный ответ».

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы, сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

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    28 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Белый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы

    Белый дом заявил о намерении добиваться постоянного перемирия на Украине

    Белый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы, сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

    По ее словам, президент США Дональд Трамп «четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», передает ТАСС. Ливитт также отметила, что Трамп сохраняет оптимизм по поводу перспектив заключения сделки по урегулированию ситуации, но при этом остается реалистом.

    Она подчеркнула необходимость переговоров между лидерами России и США для поиска путей завершения конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева.

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    29 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    В России заявили об отсутствии будущего у Одессы с киевским режимом
    В России заявили об отсутствии будущего у Одессы с киевским режимом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большинство одесситов не связывают будущее города с киевскими властями, подчеркнул помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев, отметив важность самоопределения причерноморских регионов.

    Патрушев заметил, что подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом. Отвечая на вопрос о возможных претензиях России на украинские порты, Патрушев подчеркнул уважение страны к волеизъявлению народов, напомнив о случаях вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии, передает ТАСС.

    Он отметил, что жители украинских регионов, включая причерноморские территории, должны самостоятельно определять свое будущее. «И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят», – заявил Патрушев. Он также добавил: «Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патрушев заявил, что во время учений НАТО отрабатывались сценарии захвата Калининградской области, Патрушев подчеркнул наличие явных признаков победы России в спецоперации на Украине, а также Патрушев заявил о продолжающемся росте числа морских роботов НАТО в акваториях, прилегающих к России.

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    28 апреля 2025, 14:26 • Новости дня
    Эксперт счел «сочинительством» слова Шмыгаля о прощении Вашингтоном украинского долга

    Политолог Лизан призвал не доверять заявлению Киева об отказе США от долга Украины

    Эксперт счел «сочинительством» слова Шмыгаля о прощении Вашингтоном украинского долга
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дениса Шмыгаля о том, что США не будут включать долг Украины в сделку по полезным ископаемым, никак не укладывается в логику действий администрации Дональда Трампа. Не исключено, что украинская сторона сочинила это для достижения внутриполитических целей и дипломатических маневров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

    «Если США отказываются включать долг Киева в ресурсную сделку, как о том заявляет Денис Шмыгаль, то в чем смысл этого соглашения? Ключевым элементом всей конструкции было превратить оказанную безвозмездную помощь в возмездную, реализовать желание Вашингтона вернуть впустую потраченные на поддержку Украины деньги», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее оценка Соединенных Штатов относительно суммы долга менялась: звучали 500 млрд долларов, затем 300 млрд долларов, а также 100 млрд долларов. «Если допустить, что Америка действительно все прощает офису Зеленского, и Украина ничего не должна, то возникает вопрос: как будет работать инвестфонд, создание которого предполагается в рамках сделки», – рассуждает собеседник.

    Проект соглашения предполагал закрепление за США 100% собственности будущего фонда и распределение взносов сторон в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи ископаемых, а американская сторона – всего треть, уже предоставленную Киеву в виде оружия.

    «Получается, что Киев договорился с Вашингтоном просто пустить к себе американский капитал? Но для этого Штатам не надо заходить на Украину: можно взять под контроль одну-две госкомпании и вопрос решен. Для этого даже не надо присылать менеджеров из Штатов», – иронично отметил Лизан.

    Сомнительной также выглядит вероятность того, что офис Зеленского смог предложить Белому дому «некие более выгодные условия», которые закрыли бы долг, продолжил он. «У Украины достаточно банальное и стандартное содержание недр. Там нет, скажем, вибраниума, в котором заинтересованы США», – уточнил экономист.

    По его мнению, доверять словам Шмыгаля не стоит – «важно дождаться подтверждения или опровержения со стороны администрации Трампа». «Скорее всего, украинский премьер сочинил позицию Вашингтона и выдает желаемое за действительное», – допустил аналитик, предположив, что таким образом Киев преследует две цели.

    «Первая – сгладить неудачную встречу Зеленского с Трампом в Ватикане. А вторая – «качнуть перемогу» в надежде затянуть переговоры по ресурсной сделке и сорвать их. Пока украинская сторона действует в логике Минских соглашений: менять людей, отправлять делегации и надеяться на то, что оно как-то все само рассосется», – заключил Лизан.

    Ранее Украина и США договорились, что в соглашении о природных ресурсах не будет засчитана уже предоставленная американская помощь. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом.

    «Есть хороший прогресс <...> Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная (Вашингтоном) до его подписания», – написал он. По словам Шмыгаля, Киев определил красные линии: соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, не противоречить конституции страны и быть ратифицировано Верховной радой.

    Премьер также заявил, что Киев уже располагает «подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов». Кроме того, он предложил ввести специальные пошлины на импорт товаров из России, поступления от которой будут направлять в фонд восстановления Украины.

    Напомним, подписание ресурсной сделки сорвалось в конце февраля после скандальной перепалки, устроенной Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее 17 апреля стороны подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Украинский министр экономики Юлия Свириденко тогда сообщала, что остается завершить работу над текстом документа, подписать его, а затем ратифицировать в парламентах.

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    29 апреля 2025, 06:38 • Новости дня
    Греция сообщила о требовании США о передаче ЗРК Patriot Украине
    Греция сообщила о требовании США о передаче ЗРК Patriot Украине
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Греческие власти столкнулись с усиленным давлением Вашингтона по вопросу передачи Киеву ЗРК Patriot, размещенных сейчас в Саудовской Аравии, пишет Kathimerini.

    По данным издания, США аргументируют свою позицию тем, что в связи с возможным сокращением американской поддержки Киева европейские страны должны взять на себя большую ответственность за военную помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Афины, формирующие собственную систему противовоздушной обороны, не могут отказаться от столь ценных систем вооружения.

    Газета подчеркивает, что греческие власти пытаются лавировать между изменившейся позицией Вашингтона и необходимостью сохранить важные элементы национальной безопасности.

    Помимо ЗРК Patriot, США также добиваются от Греции участия греческого фрегата в операции против хуситов в Аденском заливе.

    Источник отмечает, что Афинам сложнее отказать по этому вопросу, поскольку эта миссия призвана обеспечивать безопасность торгового судоходства, что имеет стратегическое значение для греческой экономики.

    Ранее греческий портал Pronews сообщил, что Греция может передать Украине системы Patriot, если США предоставят финансовую компенсацию и гарантии безопасности от Турции. Однако это заявление опровергло правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предлагала укреплять взаимодействие с Грецией в рамках Совета Безопасности ООН, что подчеркнуло значимость совместной работы для обеспечения международной безопасности.

    Коментарии (8)
    28 апреля 2025, 22:14 • Новости дня
    Макрон заявил об усилении давления на Россию для достижения перемирия на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Французский президент Эммануэль Макрон в интервью изданию Paris Match заявил, что в течение восьми-десяти дней Франция вместе с союзниками намерена усилить давление на Россию ради достижения прекращения огня на Украине.

    Президент Франции обозначил ближайшие восемь-десять дней как ключевой срок для усиления давления на Россию с целью прекращения огня на Украине, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что часть успеха этого процесса зависит от Москвы, поэтому западным странам важно сохранять единство.

    Президент Франции также добавил, что, по его мнению, ему удалось убедить американскую сторону в необходимости усиления угроз и, возможно, введения новых санкций против России, чтобы добиться прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева. Москва предупредила, что в случае нарушений Украиной перемирия Вооруженные силы РФ «дадут адекватный и эффективный ответ».

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    28 апреля 2025, 13:38 • Новости дня
    На Украине сообщили о потере истребителя Су-27

    ВСУ сообщили о потере истребителя Су-27 при боевом вылете

    На Украине сообщили о потере истребителя Су-27
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Во время выполнения боевого задания по отражению атаки беспилотников на Украине был потерян истребитель Су-27, пилот катапультировался и доставлен в больницу, сообщили в ВС ВСУ.

    Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о потере истребителя Су-27 во время выполнения боевой задачи, передает ТАСС.

    Инцидент якобы произошел утром 28 апреля 2025 года, когда самолет поддерживал украинские войска и отражал атаку ударных беспилотников.

    В сообщении уточняется, что пилот успел катапультироваться, его позже госпитализировали.

    Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили украинский F-16, управляемую авиабомбу JDAM и ракету HIMARS.

    Военный летчик ВС России Алексей Воевода рассказал, что истребитель F-16 Вооруженных сил Украины был сбит над Сумской областью.

    Журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщил, что Украина теряет F-16 из-за неспособности противостоять российским Су-35.

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    29 апреля 2025, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая

    Политолог Скачко: Отказом от перемирия на 9 Мая Киев выбивает мирную повестку из рук Трампа

    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отказ Владимира Зеленского от перемирия на 9 Мая осудят в Белом доме, но попытаются оправдать в Европе, обвиняя Москву в коварстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Банковой отвергли инициативу России о трехдневном прекращении огня.

    «Зеленский требует месячного перемирия вместо трехдневного, чтобы ВСУ успели перегруппироваться в зоне СВО, наладить логистику, подтянуть резервы на критические участки. За три дня они просто не успеют этого сделать», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «В поведении Зеленского есть и политический смысл. За месяц перемирия он хочет переговорить с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, слетать в Британию и Францию, выработать совместную тактику для очередной попытки склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа», – продолжил он.

    «Зеленский выбивает мирную повестку из рук Трампа. Если в США обратят внимание на отказ Банковой от предложения Путина, Белый дом осудит, а затем заставит Киев согласиться на прекращение огня. Мы увидим повторение сценария пасхального перемирия, которое Украина сначала отвергла, а потом была вынуждена принять», – спрогнозировал собеседник.

    «В свою очередь, европейские политики, скорее всего, в заявлениях и СМИ запустят оправдательную риторику, сводящуюся к тому, что Украина поступает правильно, а Россия коварна», – указал он. «Если мыслить логически, то Киеву, как проигрывающей стороне, важно добиться полного прекращения огня и затем переходить к политическим договоренностям. Для Москвы же окончательное перемирие допустимо лишь при согласовании гарантий и выполнении всех условий, затрагивающих первопричины украинского кризиса», – подчеркнул аналитик.

    «Как бы то ни было, мирные инициативы России показывают Западу истинное лицо офиса Зеленского. Полагаю, это будет учитываться при выработке итоговых соглашений. Москва честно соблюдает договоренности, показывает готовность к урегулированию и диалогу. Киев же приходится принуждать даже к двухдневному перемирию, как это было на Пасху, которое ВСУ все равно нарушают», – резюмировал эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назвал предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая манипуляцией. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней», – сказал Зеленский.

    Москва объявляет перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. «Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», – говорится в заявлении.

    В случае нарушений со стороны ВСУ Россия даст адекватный и эффективный ответ. Кроме того, Москва в очередной раз заявила о готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли России: «Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства».

    Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

    Японский сенатор Мунэо Судзуки раскритиковал Зеленского за отказ от инициатив Москвы, сравнив ситуацию с окончанием Второй мировой войны, когда японское командование призывало воевать до последнего и использовать в боях женщин и детей, что привело к трагическим последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    29 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Система ПВО за 2,5 часа сбила 51 украинский дрон над пятью регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны за 2,5 часа ликвидировала 51 украинский беспилотник, атаковавший несколько областей страны, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с 20.20 до 23.00 по московскому времени средствами ПВО были уничтожены 51 украинский беспилотник самолетного типа.

    Наибольшее количество дронов, а именно 40, было сбито над Курской областью. Еще пять беспилотников ликвидированы над Орловской областью, два – над территорией Республики Крым.

    Кроме этого, три БПЛА сбиты над акваторией Черного моря и еще один – над Белгородской областью.

    Ранее сообщалось, что в результате ударов дронами и обстрелов были разрушены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки в четырех районах Брянской области.

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    29 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области
    Российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Запад» была освобождена Дорошовка в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки, Петропавловки Харьковской области и Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 240 военнослужащих, танк, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Миропольского, Турьи, Садков, Проходов, Могрицы и Юнаковки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три бронемашины и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малиновки, Иванополья, Часова Яра, Миньковки, Петровки, Григоровки, Верхнекаменского, Константиновки и Дылеевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВФУ составили до 250 военнослужащих, американские бронемашины HMMWV и MaxxPro, орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Владимировкой, Ульяновкой, Тарасовкой, Зверево, Новоэкономическим, Алексеевкой, Миролюбовкой, Новоалександровкой и Новой Полтавкой ДНР.

    При этом противник потерял до 450 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Поддубного, Зеленого Поля, Богатыря, Отрадного и Вольного Поля ДНР.

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, две бронемашины, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Антоновки, Токаревки, Садовогои Велетенского Херсонской области.

    ВСУ при этом потеряли до 80 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, а также склады военно-технического имущества и материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Каменку в Харьковской области.

    На прошлой неделе в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в Донецкой народной республике (ДНР) – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка.

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    29 апреля 2025, 10:45 • Новости дня
    WSJ узнала о нехватке артиллерии и личного состава в рядах ВСУ

    WSJ: ВСУ остались без помощи США и вряд ли удержат линию фронта

    Tекст: Ирма Каплан

    Потеря американского арт-оружия и дефицит личного состава ВСУ могут в ближайшие месяцы лишить украинских военных возможности удерживать линию фронта, пишет WSJ.

    Украинские военные через несколько месяцев не смогут удерживать линию фронта из-за сокращения поставок американского оружия и нехватки личного состава, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на венского аналитика Франца-Штефана Гади.

    «Россия надеется, что более теплая погода усилит весеннее наступление, которое идет на спад. Укрепление почвы и растущая листва могут помешать усилиям Украины по удержанию линии соприкосновения», – говорится в статье.

    Гади напоминает, что ВСУ вскоре лишатся большей части американской артиллерии, а новый пакет военной помощи, требующий одобрения Конгресса, вряд ли поступит в ближайшие месяцы, которые будут для украинской стороны непростыми.

    «Артиллерия из США, скорее всего, закончится, а республиканцы вряд ли одобрят новый пакет помощи Киеву... Как только это произойдет, украинцам придется снизить темп стрельбы... что затруднит для Украины удержание линии фронта с таким малым количеством людей», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».

    Аналитик отказывает ВСУ даже в эффективности наращивания производства беспилотников. По его словам, ситуация на поле боя для Киева становится настолько неблагоприятной, что  удары дронов не смогут компенсировать нехватку личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия 29 апреля захватила сразу три новых участка в Часовом Яре, что стало результатом новой активной фазы боев на этом направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Украинские формирования попытались стабилизировать ситуацию за счет увеличения числа атак с применением ударных беспилотников, однако продвижение российских войск продолжается.

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    29 апреля 2025, 11:53 • Новости дня
    На Украине признали потерю Су-27 из-за человеческого фактора

    В 3-й штурмовой бригаде ВСУ объяснили потерю Су-27 человеческим фактором

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время отражения атаки беспилотников на Черкассы украинские военные потеряли истребитель Су-27, при этом ключевую роль сыграла ошибка экипажа.

    Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ признала, что истребитель Су-27 был утрачен в Черкассах из-за ошибки человека, передает ТАСС.

    Глава штабного фонда бригады Олег Петренко в эфире YouTube-канала «Новости Live» заявил: «Жаль, что такое событие случилось, что мы утратили Су-27. Мы такой роскоши не можем себе позволить».

    Петренко объяснил, что самолет участвовал в отражении атаки беспилотников на Черкассы. Он не стал уточнять подробности потери, но отметил, что основной причиной стал человеческий фактор. «К сожалению, там человеческий фактор. Случилось то, чего не должно было случиться», – добавил военный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины был потерян во время выполнения боевого задания по отражению атаки беспилотников на Украине, а пилот катапультировался и доставлен в больницу.

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    29 апреля 2025, 03:17 • Новости дня
    NYT: ВСУ готовят «Линию дронов» для компенсации дефицита личного состава

    New York Times: ВСУ готовят «Линию дронов» для компенсации дефицита личного состава

    Tекст: Александра Юдина

    Программа «Линия дронов», которую ранее анонсировали в Киеве, может стать резервным вариантом для ВСУ при неудаче переговоров с США, пишет The New York Times.

    Аналитики заявили изданию, что для запуска FPV-дрона требуется до четырех специалистов: пилот, штурман, оружейник и оператор ретрансляционного дрона, передает «Лента.ру».

    Эксперты отметили, что подготовить таких людей проще, чем пополнение пехоты, которая вынуждена действовать в окопах.

    В статье подчеркивается, что стоимость одного беспилотника составляет от пятисот до семисот пятидесяти долларов, тогда как артиллерийский снаряд крупного калибра обходится в 3 тыс. долларов.

    Украинские военные специалисты отмечают, что массовое внедрение беспилотников уже дало заметный результат в ходе боевых действий.

    В NYT подчеркнули, что «Линия дронов» рассматривается как запасной сценарий, если посреднические переговоры с США не приведут к результату.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин считает необходимым гарантировать интересы Москвы при поиске путей урегулирования ситуации на Украине. Он также отметил, что ведется подготовительная работа к возможной встрече Путина и Трампа.

    В то же время агентство Reuters сообщило, что США выразили намерение де-юре признать Крым российским, а де-факто – признать российский контроль над новыми регионами.

    В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в беседе с BBC допустил, что на Банковой согласятся «отдать территории» России.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Зеленский публично отверг предложения Трампа по Крыму и отказался от уступок и компромиссов для урегулирования конфликта.

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