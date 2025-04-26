Стало известно о закрытии аэропорта Флориды из-за угрозы бомбы

Пассажиров эвакуировали из аэропорта Сент-Питесберг – Клируотер после сообщения о бомбе

Tекст: Денис Тельманов

Аэропорт был закрыт после анонимного сообщения о бомбе, передает Fox News. Пассажиры рейса авиакомпании Allegiant были срочно эвакуированы силами местной полиции. Власти округа Пинеллас сообщили телеканалу, что инцидент произошел в пятницу вечером, и на борту проводилась проверка в связи с угрозой взрыва.



По словам представителей полиции, пассажиры на борту самолета Allegiant «были эвакуированы в пятницу вечером, пока полицейские расследовали угрозу взрыва». Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что все эвакуированные пассажиры «безопасно высадились на рулевую полосу» аэропорта.

Согласно данным телеканала, сведений о пострадавших или жертвах не поступало. Остальные подробности расследования пока не разглашаются, аэропорт остается закрытым на время оперативных мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, молдавские пограничники обнаружили в аэропорту Кишинева взрывчатку, замаскированную под игрушечный автомобиль и отправленную с Украины в Грузию, в турецком аэропорту города Эрзурум самолет индийской авиакомпании Air Vistara совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе на борту, а в аэропорту Кельн/Бонн воздушное движение было полностью остановлено после проникновения неизвестных в зону прибытия самолетов.

