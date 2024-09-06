Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.4 комментария
В Турции после сообщения о бомбе экстренно приземлился летевший из Индии самолет
В аэропорту турецкого города Эрзурум из-за сообщения о бомбе произошла экстренная посадка лайнера индийской авиакомпании Air Vistara, на борту судна находятся 247 человек, сказал губернатор города Мустафа Чифтчи.
Угроза бомбы на борту поступила во время полета, воздушное судно экстренно приземлилось в аэропорту, пока оно находится на земле в безопасной зоне, сказал Чифтчи передает ТАСС со ссылкой на TRT.
Сейчас самолет осматривают саперы, если угроза не подтвердится, то полет продолжится. Отмечается, что борт совершал рейс Мумбаи – Мюнхен.
Ранее в сентябре пассажирский Boeing 787, следовавший из Индии в Британию, экстренно сел в Шереметьево.