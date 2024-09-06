В Турции после сообщения о бомбе экстренно приземлился летевший из Индии самолет

Tекст: Алексей Дегтярев

Угроза бомбы на борту поступила во время полета, воздушное судно экстренно приземлилось в аэропорту, пока оно находится на земле в безопасной зоне, сказал Чифтчи передает ТАСС со ссылкой на TRT.

Сейчас самолет осматривают саперы, если угроза не подтвердится, то полет продолжится. Отмечается, что борт совершал рейс Мумбаи – Мюнхен.

Ранее в сентябре пассажирский Boeing 787, следовавший из Индии в Британию, экстренно сел в Шереметьево.