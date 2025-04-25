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Бывшего ректора института в Уфе обвинили в коррупции
Экс-ректора института в Уфе уличили в получении взяток почти на 2 млн рублей
Дело бывшего руководителя Института развития образования Башкортостана, который обвиняется в получении крупных взяток от сотрудников за покровительство, передано в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Бывшего ректора Института развития образования Башкортостана обвинили в получении взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ), прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение, дело передано в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, сообщили в региональной прокуратуре.
«По версии следствия, руководитель Института с июня 2020 года по июль 2023 года получал лично и через посредника взятки от семерых подчиненных сотрудников за общее покровительство и попустительство по службе», – говорится в сообщении ведомстве.
За вышеуказанный период ректор получил почти 2 млн рублей за счет сбора незаконных денежных вознаграждений в сумме от 15 тыс. рублей до 33 тыс. рублей с каждого. В прокуратуре отметили, что вину обвиняемый не признал.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против ректора Нижегородского агротехнологического университета Игоря Воротникова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при зачислении иностранных студентов.