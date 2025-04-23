Украинские беспилотники сбиты над Черным морем

Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
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Глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил намеченную на 23 апреля поездку в Лондон, где планировалась встреча по урегулированию конфликта на Украине, сообщает The New York Times.
Причиной отказа называются слова Владимира Зеленского, заявившего о неприятии варианта признания Крыма российской территорией.
Это предложение, по данным американского издания, входило в число ключевых пунктов плана, который Вашингтон рассчитывал представить на предстоящей встрече.
По сведениям The New York Times, участие в переговорах в Лондоне остается подтвержденным только для спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога; неизвестно, поедет ли в британскую столицу спецпосланник Стивен Уиткофф.
Также на встрече ожидаются представители Британии, Франции и делегация киевских властей во главе с Андреем Ермаком, Павлом Палисой, Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым.
The Daily Telegraph указывает, что Вашингтон подготовил план урегулирования из семи пунктов. Среди них – немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Киевом и Москвой, отказ Киева от НАТО, признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом и освобожденными с 2022 года территориями, передача Запорожской АЭС под контроль США, соглашение по минеральным ресурсам и отмена американских санкций с перспективой энергетического сотрудничества России и США.
В преддверии встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для Financial Times подчеркнул, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами по украинскому вопросу идут непросто и потребуют времени, отметив отсутствие ожиданий быстрых результатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил, при этом отметив юридическое намерение Киева не отказываться от утраченных территорий и признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества для побуждения президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Встреча глав МИД Британии, Франции, Германии и Украины, намеченная на среду в Лондоне, была перенесена на фоне изменений в составе участников, передает ТАСС.
По информации телеканала, вместо встречи глав МИД состоятся переговоры между чиновниками пяти стран.
Также отмечается, что глава МИД Украины Андрей Сибига все еще ожидается в Лондоне и, предположительно, встретится с британским коллегой Дэвидом Лэмми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф отказались от поездки в Лондон для переговоров по Украине, что значительно снизило престиж мероприятия.
Ранее Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил. Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского.
По словам командира полка с позывным «Апостол», в операции участвовали бойцы 177-го полка морской пехоты, 810-й и 40-й арктических бригад, а также 30-го мотострелкового полка, передает ТАСС.
«Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с подразделениями 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка успешно овладели этой цитаделью – мужским монастырем Горнальским. Там противник весь уничтожен», – заявил Апостол.
Напомним, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил. Минобороны обнародовало видеозапись успешных действий военных в ходе освобождения святыни.
Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область.
В соцсети Truth Social Трамп процитировал публикацию украинского лидера на первой полосе The Wall Street Journal, где Зеленский отметил: «Украина не будет юридически признавать оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить».
По словам Трампа, Крым был утрачен много лет назад еще при президенте США Бараке Обаме и не должен рассматриваться как предмет для обсуждения, передает ТАСС.
Американский лидер подчеркнул, что подобные заявления украинских властей наносят ущерб перспективам урегулирования ситуации и мешают достижению мира. Трамп вновь выразил уверенность, что мирное соглашение по украинскому конфликту находится «близко к заключению».
Он добавил, что ситуация на Украине остается крайне сложной, и у Зеленского, по его мнению, есть лишь два выхода – либо заключить мир с Россией, либо потерять контроль над страной в ближайшие три года. «Ему нечем похвастать! Ситуация на Украине плачевна – он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну», – заявил президент США.
Трамп также выразил сомнение относительно принципиальности украинских властей в вопросе Крыма, задавшись вопросом, почему Киев не сражался за полуостров ранее, если он так необходим Украине.
Ранее Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины. Из-за этого глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил намеченную на 23 апреля поездку в Лондон, где планировалась встреча по урегулированию конфликта.
Газета The Washington Post писала, что США возмущены позицией Киева, который отказался принимать предложения о территориальных уступках.
Комбат морпехов ВС России: Горналь остался единственным пунктом Курской области с ВСУ
Командир отметил, что военнослужащие России коллективно действуют в составе бригады и ведут зачистку территории до границы. Комбат подчеркнул: «Мы продвигаемся по направлению к единственному населенному пункту, в котором может быть еще противник – это Горналь. Занимаемся зачисткой до границы полностью нашей территории», передает ТАСС.
В среду в Минобороны сообщили, что нескольких украинских боевиков в Горнале в Курской области удалось обратить в бегство 810-й отдельной бригаде гвардейской морской пехоты группировки «Север».
Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.
Пекин выступил против «политических манипуляций» Украины вокруг сотрудничества России и Китая
Китайские власти выразили решительный протест против заявлений Киева о якобы участии граждан Китая на стороне России в конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул на брифинге: «Китай решительно против необоснованных обвинений и политических манипуляций».
Го Цзякунь пояснил, что Пекин уже обозначил свою позицию по этому вопросу и отвергает любые подозрения в адрес Китая относительно оборонного сотрудничества с Москвой.
В Пекине подчеркивают, что не поддерживают ни одну из сторон и призывают к диалогу и мирному урегулированию конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев вызвал посла Китая Ма Шенкуня в министерство иностранных дел после заявлений о возможном участии граждан КНР и китайских компаний на стороне России в спецоперации на Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в дальнейших переговорах по Украине в Лондоне после того, как Украина отвергла ключевое условие Дональда Трампа в переговорном процессе, которое заключалось в признании Крыма российской территорией и отказе от членства в НАТО, пишет The New York Times (NYT).
Переговорщики из США, Европы и Украины все равно встретятся в Лондоне, чтобы продолжить обсуждение условий прекращения огня, а США на встрече будет представлять специальный посланник генерал Кит Келлог, однако участие посланника президента США в России Стива Уиткоффа остается под вопросом, сообщается в статье.
Глава киевского режима Владимир Зеленский днем ранее заявил журналистам, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма», при этом Киев готов к переговорам после прекращения огня и с исключением любых условий легализации контроля Москвы над Крымом.
В Париже Рубио уже предупреждал, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может перейти к «другим приоритетам».
«Мы не собираемся длить эти усилия неделями и месяцами подряд», – сказал тогда Рубио журналистам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма. Решение Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, отметили в Financial Times.
Напомним, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.
Путин: FPV-дроны стали наиболее серьезным фактором боевого успеха
Президент в ходе заседания прокомментировал результаты прошлого года. Он заявил, что каждый день на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов, передает ТАСС.
«Это на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха», – отметил Путин.
В войсках пока не достает таких аппаратов, но в будущем их производство планируется нарастить. «Их очень ждут», – подчеркнул президент.
«Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, министром [обороны Андреем Белоусовым], предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно на самом деле», – указал Путин.
При этом Путин уверен, что все планы по наращиванию производства будут выполнены. «Их очень ждут на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул глава государства.
«Войска получили свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено также более 1,5 млн беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности», – добавил Путин.
Он отметил, что в прошлом году в стране более чем вдвое был увеличен выпуск средств поражения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Ранее в России разработали электродвигатели для FPV-дронов на основе отечественных магнитов, способные работать в условиях аномально высоких температур. Изделия испытывались при температурах до +200 градусов.
В интервью порталу The Free Press Рубио отметил, что после трех лет отсутствия прямого диалога между сторонами удалось провести реальные переговоры, что позволило яснее определить взгляды России, передает ТАСС.
По словам Рубио, обсуждения также коснулись позиции Украины. Он подчеркнул, что стороны продолжают выяснять, насколько позиции Москвы и Киева отличаются.
В ходе интервью госсекретарь США, говоря о позициях России и Украины, отметил: «Выясняем, находятся ли эти ребята вообще в одном районе. (...) Если у них совершенно разные почтовые индексы, то мы можем прийти к выводу, что они настолько далеки друг от друга, что мир в данный момент невозможен».
Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин отметил, что переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США наметилась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию.
Замглавы МИД Сергей Рябков сообщал, что Москва получает сигналы из Вашингтона о готовности к взаимоуважительному диалогу.
Штурмовик с позывным «Повар» рассказал, что два украинских солдата были взяты в плен штурмовой группой 242-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Юг» в заблокированном блиндаже, передает РИА «Новости».
Один из пленных имел при себе противодроновое ружье, которое был передан российским военным.
По словам штурмовика, украинский военнопленный с помощью этого ружья сумел посадить ударный FPV-дрон, направленный на российскую группу.
Расстояние до точки эвакуации составляло не более трех километров. За это время украинские боевики пытались уничтожить своего сдавшегося в плен сослуживца с помощью дрона-камикадзе.
По словам источника WP, переговоры в Лондоне провалились на фоне раздражения Вашингтона по поводу отказа Украины идти на территориальные компромиссы с Россией, передает РИА «Новости».
В публикации отмечается: «Срыв (переговоров в Лондоне) произошел на фоне гнева Вашингтона по поводу нежелания Киева принять предложения об уступке территории России и того, что Киев предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное потом».
Напомним, вторая встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине, которая должна была пройти в Лондоне, отложена на неопределенный срок. Причиной срыва переговоров стали слова Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма и последовавшего отказа главы Госдепа США Рубио лететь в Лондон.
Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что решение США понизить уровень участия в переговорах в Лондоне связано с тем, что Киев ограничил повестку встречи лишь обсуждением краткосрочного перемирия.
Польский министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай активизировать дипломатические усилия для прекращения боевых действий на Украине, передает Bloomberg.
«Мы считаем, что Китай может привнести новую ценность в мировой порядок – и у него есть средства для этого», – приводит агентство слова Сикорского на ежегодном обращении к польскому парламенту.
Глава польского МИДа выразил надежду на способность КНР положить конец конфликту на Украине.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пекин положительно отреагировал на объявленное перемирие и позитивно оценил развитие переговорного процесса в отношении конфликта на Украине.
В начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонной беседе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвала Китай активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине.
При этом текущие усилия участников переговорного процесса привели к тому, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф отказались от поездки в Лондон для переговоров по Украине, что значительно снизило престиж мероприятия.
Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне.
Политолог Скачко: Срыв переговоров в Лондоне означает отсутствие жизнеспособного мирного плана по Украине
«Отмена встречи в Лондоне на уровне глав МИД говорит об определяющем влиянии и роли США в европейской архитектуре безопасности и диалоге по Украине. Киев и Брюссель признали, что украинское урегулирование без Белого дома невозможно», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».
«Что бы кто ни говорил на Банковой или в Брюсселе об антитрамповской фронде, о растущем суверенитете Европы, это не имеет ничего общего с реальностью. США остаются единственным реальным «зонтиком» коллективного Запада», – детализировал он.
«Отказ Рубио от поездки в Лондон – это давление Белого дома на Киев и Брюссель для принятия теми американских условий украинского урегулирования. Вторая цель – показать Украине и Евросоюзу их место. Президент США Дональд Трамп заставит их «целовать ему зад», – продолжил спикер.
«У евроатлантистов и офиса Зеленского есть только один инструмент для противодействия Вашингтону – дедлайн Трампа по украинскому урегулированию. Но думаю, этого не хватит для получения преференций в диалоге с американской стороной», – указал аналитик.
«Я вижу лондонский провал продолжением парижского «пшика» по Украине. По сути, сейчас все они признали, что ни у кого нет жизнеспособного плана украинского урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон», – признался собеседник.
«Более того, вероятно, европейские «ястребы», близкие к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону, вложили в уста Зеленскому слова о непризнании Крыма российским. Тот послушно озвучил, и Европа создала выгодную для себя картинку, что якобы никто не хочет урегулирования украинского кризиса», – считает он.
«При этом отказ Зеленского от признания статуса Крыма влечет неприятие Киевом плана Трампа. На этом фоне возникает вопрос: не выйдут ли США из мирных переговоров, как это анонсировалось ранее. В целом, если такое произойдет, в самих Штатах и Европе это расценят как очень пророссийский шаг. Однако я не исключаю, что в перспективе данный сценарий все же может быть разыгран», – заключил Скачко.
Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в переговорах по Украине в Лондоне после того, как Владимир Зеленский заявил о неприятии признания Крыма российским. Это предложение, по данным The New York Times, входило в план, который Вашингтон рассчитывал представить на встрече. Издание пишет, что отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнения мирные переговоры в целом.
Между тем спецпосланник американского президента Стив Уиткофф также отказался от поездки в Лондон, что значительно снизило престиж мероприятия, добавляет Financial Times. Тем не менее делегаты из США, Европы и Украины проведут консультации в Лондоне в среду, но это будет встреча не глав МИД, а чиновников более низкого ранга.
Рубио участвовал в саммите по Украине на прошлой неделе в Париже, но затем предупредил, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может выйти из переговоров, уделив внимание «другим приоритетам».
Отмена встречи в Лондоне показала «разногласия в западном стане после включения в переговорный процесс европейцев», отметил Косачев Константин, замспикера Совета Федерации. Он указал, что «угар реваншизма» Украины, Британии, Германии и Франции резко контрастирует прагматичному, реалистичному подходу США и России.
«Не то место выбрали для сближения позиций. Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Британия, ни Франция, ни Германия. На этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве. В конечном счете, как показывает опыт, только по результатам таких встреч и появляются настоящие новости», – заметил сенатор. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.
Вице-президент США Вэнс призвал Россию и Украину сделать «последний шаг» в переговорах
Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине, сообщает телеканал CBS News.
Эти слова стали вторым предупреждением от администрации Трампа менее чем за неделю, несмотря на частые обещания президента США о быстром прекращении конфликта за счет заключения выгодной обеим сторонам сделки.
Вэнс отметил, что США сделали «очень четкое предложение» и русским, и украинцам, и пришло время либо им ответить на это «да», либо Соединенным Штатам выйти из процесса.
«Я думаю, пришло время сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, который заключается в том, что стороны заявляют о готовности прекратить убивать, заморозить границы на уровне, близком к тому, где они находятся сегодня. Теперь, конечно, это означает, что и украинцы, и русские должны будут отказаться от части территории, которой они сейчас владеют», – сказал Вэнс журналистам в Индии, где он пребывает с четырехдневным визитом.
При этом в среду стало известно, что вторая встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине, которая должна была пройти в Лондоне, отложена на неопределенный срок.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал решение США понизить уровень участия в переговорах в Лондоне связанным с тем, что Киев ограничил повестку встречи лишь обсуждением краткосрочного перемирия.
До этого американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского.
Песков назвал невозможным мир на Украине без вывода ВСУ из Новороссии и Донбасса
«Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да», – заявил Песков в интервью французскому журналу Le Point, отвечая на вопрос журналиста о завершении конфликта при выполнении этого условия, передает ТАСС.
Он напомнил, что некоторые территории новых регионов все еще оккупированы киевским режимом, несмотря на результаты референдумов и их вхождение в состав России как де-юре, так и де-факто.
Песков также заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не ставил условий по срокам установления режима прекращения огня на Украине и Россия считает, что это было бы неуместно, поскольку президент России Владимир Путин поддерживает прекращение огня.
Отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа, Песков отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа. Он добавил, что Путин уважает Трампа, а их позиции по ряду вопросов близки, но оба руководствуются интересами своих стран и согласны в том, что отказ от диалога абсурден.
Кроме того, Песков отметил, что Европа часто критиковала Россию за демократию, но Москва больше не желает принимать такие уроки от европейцев, особенно от тех, кто ведет себя лицемерно.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением и заморозить границы по линии военного соприкосновения, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине. Кроме того, некоторые СМИ также сообщали, что Россия якобы готова остановиться на текущей линии соприкосновения.
Британское издание Financial Times распространило информацию о так называемом «плане Путина». Суть плана заключается в том, что Россия якобы предлагает признать Крым российским в обмен на отказ от притязаний на остальные части четырех регионов.