Суд повторно оштрафовал правнучку Чкалова за нарушение закона об иноагентах

Tекст: Мария Иванова

Таганский райсуд оштрафовал блогера Дарью Богданову, правнучку знаменитого летчика Валерия Чкалова, на 45 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента, передает ТАСС.

В суде заявили: «Признать виновной Богданову в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей».

В июле 2024 года Министерство юстиции включило Богданову в реестр иностранных агентов, а 31 октября ее имя появилось в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее Измайловский суд Москвы заочно арестовал ее по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма с использованием СМИ и интернета.

Суд отметил, что Богданова распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей, выступала против специальной военной операции и принимала участие в сборе средств для поддержки Вооруженных сил Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы уже назначал штраф Дарье Богдановой за отсутствие маркировки иноагента в интернет-публикациях, сообщалось, что ей грозит штраф до 50 тыс. рублей за аналогичное нарушение.