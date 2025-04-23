Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.0 комментариев
Суд повторно оштрафовал правнучку Чкалова за нарушение закона
Суд повторно оштрафовал правнучку Чкалова за нарушение закона об иноагентах
Таганский районный суд Москвы назначил Дарье Богдановой (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов), правнучке Чкалова, штраф в 45 тыс. рублей за публикации без отметки о статусе иноагента.
Таганский райсуд оштрафовал блогера Дарью Богданову, правнучку знаменитого летчика Валерия Чкалова, на 45 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента, передает ТАСС.
В суде заявили: «Признать виновной Богданову в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей».
В июле 2024 года Министерство юстиции включило Богданову в реестр иностранных агентов, а 31 октября ее имя появилось в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Ранее Измайловский суд Москвы заочно арестовал ее по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма с использованием СМИ и интернета.
Суд отметил, что Богданова распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей, выступала против специальной военной операции и принимала участие в сборе средств для поддержки Вооруженных сил Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы уже назначал штраф Дарье Богдановой за отсутствие маркировки иноагента в интернет-публикациях, сообщалось, что ей грозит штраф до 50 тыс. рублей за аналогичное нарушение.