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Путин заявил о стремлении на Западе восстановить отношения с Россией
Путин рассказал о стремящихся восстановить отношения с Россией людях на Западе
Президент России Владимир Путин заявил о наличии в западных странах сил, которые выступают за восстановление отношений с Россией.
Обращаясь к патриарху Кириллу, Путин отметил, что на Западе еще остаются люди и духовные силы, стремящиеся к возрождению отношений и духовных начал, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул важность христианских основ в западной культуре и напомнил о встрече патриарха Кирилла с папой Римским, сказав: «Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах».
Напомним, во вторник в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей.