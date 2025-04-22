Путин заявил о стремлении на Западе восстановить отношения с Россией

Путин рассказал о стремящихся восстановить отношения с Россией людях на Западе

Tекст: Валерия Городецкая

Обращаясь к патриарху Кириллу, Путин отметил, что на Западе еще остаются люди и духовные силы, стремящиеся к возрождению отношений и духовных начал, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул важность христианских основ в западной культуре и напомнил о встрече патриарха Кирилла с папой Римским, сказав: «Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах».

Напомним, во вторник в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей.