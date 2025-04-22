Российские войска освободили Сухую Балку в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Новооленовки, Зари, Ульяновки, Васюковки, Новой Полтавки, Северска, Часова Яра и Яблоновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, танк, пять бронемашин, в том числе американская М113, четыре артиллерийских орудия и пусковая установка РСЗО «Град». Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

В то же время подразделениями группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Поповки, Проходов и Окопа Сумской области.

При этом потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Каменки, Дорошовки, Московки Харьковской области, Нового, Кировска и Ямполя ДНР.

Противник при этом потерял до 250 военнослужащих, бронетранспортер М113 и американскую бронемашину HMMWV, пять орудий полевой артиллерии, пусковую установку чешской РСЗО Vampire. Уничтожены две станции РЭБ «Квертус» и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Красноармейска, Миролюбовки, Лысовки, Новониколаевки, Богдановки и Новоэкономического ДНР.

Противник при этом потерял более 310 военнослужащих и четыре бронемашины. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Толстого, Комара ДНР, Гуляйполя и Червоного Запорожской области.

При этом потери противника составили до 170 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Понятовки и Никольского Херсонской области.

Уничтожены более 70 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.