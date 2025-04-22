СК установил украинского боевика, обстрелявшего жилые дома в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемым оказался военнослужащий 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергей Сафронов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Его подозревают в покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества.

Согласно данным следствия, 23 августа 2024 года Сафронов в составе ВСУ незаконно пересек границу России, чтобы совершить теракт. В Суджанском районе Курской области он систематически обстреливал деревню Спальное, где находились мирные жители. В результате его действий были разрушены жилые дома и повреждена гражданская инфраструктура.

Сафронова задержали российские военнослужащие в ходе боевых действий и передали следствию. Кроме того, он является фигурантом другого уголовного дела о теракте, совершенном группой лиц, которое сейчас рассматривается в суде.

Ранее в Курской области возбудили уголовное дело после того, как беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями, в результате атаки погиб 24-летний мужчина.