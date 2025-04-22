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СК установил украинского боевика, обстрелявшего жилые дома в Курской области
Правоохранители выявили личность украинского военного, причастного к обстрелам жилых домов в деревне Спальное в Курской области, его задержали, сообщил Следственный комитет России.
Подозреваемым оказался военнослужащий 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергей Сафронов, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Его подозревают в покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества.
Согласно данным следствия, 23 августа 2024 года Сафронов в составе ВСУ незаконно пересек границу России, чтобы совершить теракт. В Суджанском районе Курской области он систематически обстреливал деревню Спальное, где находились мирные жители. В результате его действий были разрушены жилые дома и повреждена гражданская инфраструктура.
Сафронова задержали российские военнослужащие в ходе боевых действий и передали следствию. Кроме того, он является фигурантом другого уголовного дела о теракте, совершенном группой лиц, которое сейчас рассматривается в суде.
Ранее в Курской области возбудили уголовное дело после того, как беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями, в результате атаки погиб 24-летний мужчина.