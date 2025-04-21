Стало известно о масштабном вооружении Скандинавии в ответ на «российскую угрозу»

WSJ: Скандинавия вооружается на фоне опасений из-за России

Tекст: Елизавета Шишкова

Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия наращивают военное сотрудничество из-за заявлений о «российской угрозе», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что впервые с эпохи Кальмарской унии в XV веке скандинавские страны проводят единую политику безопасности. Журналисты приводят слова бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, ныне министра финансов Норвегии: «Скандинавские страны впервые со времен Кальмарской унии в 1400-х годах проводят единую политику безопасности. Они осознали важность углубления своего военного сотрудничества, чего мы не видели уже несколько столетий».

Обозреватели подчеркивают, что активизация военного взаимодействия связана с опасениями по поводу гарантий безопасности со стороны США и предполагаемой угрозой со стороны России. На этом фоне Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия начали интегрировать свои вооруженные силы и координировать действия для повышения обороноспособности региона.

Доцент Королевского оборонного колледжа Дании Петер Якобсен считает, что союз этих четырех государств может рассматриваться как возможная альтернатива НАТО для северной части Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское правительство расторгло международные соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по вопросам сотрудничества в Баренцевом регионе и совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.

При этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Финляндия не рассматривает Россию как врага, однако считает преждевременным нормализовывать отношения до восстановления Россией соблюдения международного права.