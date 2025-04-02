Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».0 комментариев
Захарова: Киев не смог обмануть Вашингтон ударами по энергетике
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим, нанося удары по энергетическим объектам, пытался ввести Вашингтон в заблуждение относительно ситуации.
По ее словам, киевский режим продолжил наносить удары по энергетическим объектам, надеясь ввести Вашингтон в заблуждение, однако не учел степень осведомленности команды Дональда Трампа, передает радио Sputnik.
Дипломат отметила, что Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США и администрации Белого дома.
«На Банковой не понимают, что имеют дело с другими людьми. Реально сами говорят, а не обращаются к мертвым в зале», – указала Захарова.
Представитель МИД России обвинила киевский режим в проведении террористических акций против энергетики России.
Напомним, ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.