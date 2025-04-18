На киевском рынке обнаружены иконы и техника с табличкой «Трофеи с Курщины»

Tекст: Вера Басилая

На одном из рынков Киева были замечены товары с табличкой на украинском языке: «Трофеи с Курщины». В Telegram-канале «Дневник Мракоборцев» размещены фотографии прилавка, на котором выставлены иконы, радиоприемники, столовые приборы и различная техника, передает «Лента.ру».

В сообщении группы Аида спецназа «Ахмат» подчеркивается, что среди выставленных на продажу товаров также присутствуют роутеры и старые телефоны. Особым спросом пользуются иконы, медали и старые книги, которые, как предполагается, могут быть перепроданы коллекционерам в Европе.

В публикации канала также упоминается, что по «кодексу воина» трофеем считается только то, что было снято с поверженного противника, а не то, что «украли и замародерили у мирняка».

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