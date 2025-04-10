Mysl Polska: Украина стала балластом для США

Tекст: Алексей Дегтярев

«Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», – говорится в материале Mysl Polska, передает РИА «Новости».

Глава американского государства намерен переложить ответственность за решение украинского вопроса на плечи Евросоюза, в том числе на Францию, Британию и Польшу, отмечается в статье.

Ранее СМИ писали, что разногласия между США и ЕС из-за вопроса допуска России к SWIFT грозят сорвать зерновую сделку по Черному морю и остановить мораторий на прекращение огня на Украине.