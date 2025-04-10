Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Российская делегация прибыла на переговоры с США в Стамбуле
Российская делегация во главе с послом в Вашингтоне Александром Дарчиевым прибыла на переговоры с США в Стамбуле.
Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с представителями Соединенных Штатов, передает ТАСС.
В Стамбуле начнется второй раунд консультаций делегаций России и США, которые возглавляют посол в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.