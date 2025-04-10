Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
ВСУ увеличили попытки отрезать поставки продуктов в Харьковскую область
ВСУ увеличили попытки отрезать поставки продуктов и лекарств в Харьковскую область
ВСУ пытаются отрезать поставки продовольствия и медикаментов мирным жителям, обстреливая гражданские автомобили и машины скорой помощи на освобожденной территории в Харьковской области, заявила уполномоченный по правам человека и ребенка региона Виктория Колесник-Лавинская.
По словам омбудсмена, Вооруженные силы Украины атакуют гражданские автомобили и машины скорой помощи в Харьковской области. Цель атак – отрезать мирных жителей от поставок продовольствия и медикаментов, передает ТАСС.
Колесник-Лавинская подчеркнула, что ВСУ практически ежедневно нарушают нормы международного права, обстреливая жилые дома на освобожденной территории, где проживают гражданские лица. По ее словам, использование дронов-камикадзе для нападения на гражданские автомобили и машины скорой помощи является прямым нарушением Женевских конвенций.
Она отметила, что такие действия формируют условия для голода и гуманитарной катастрофы, и назвала это сознательной террористической тактикой устрашения мирного населения. Этот подход, по ее мнению, является военным преступлением.
Ранее в Харьковской области ВСУ атаковали гражданский автомобиль с детьми, которые получили тяжелые ранения.
До этого глава Харьковской администрации Виталий Ганчев заявил о найденных массовых захоронениях мирных жителей с телами детей в Харьковской области после отступления ВСУ.